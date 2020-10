Coronavirus in Sicilia, 886 contagi e 9 morti. Una sola terapia intensiva in più. Schizza la percentuale dei positivi rispetto ai tamponi: 12,5% Il dettaglio per provincia.

Ieri i contagi in più erano stati 730.

Poco più di 7.000 i tamponi (ieri 8.000), dunque la percentuale di positivi schizza al 12,5%.

Nove i morti, 14 in più i ricoveri in ospedale, uno solo dei quali in terapia intensiva. I guariti sono 124.

Ecco la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia:

276 a Catania, 258 a Palermo, 102 a Ragusa, 96 a Trapani, 55 ad Agrigento, 48 a Messina, 37 a Siracusa, 7 a Enna, 7 a Caltanissetta.

In tutta Italia fermo il numero dei positivi.

Secondo il bollettino del ministero della Salute sono 19.644 i nuovi casi individuati nelle ultime 24 ore.

Il totale dall’inizio dell’emergenza supera i 500 mila contagiati (504.509). I tamponi effettuati sono 177.669, circa 4.300 meno di ieri.

In aumento invece l’incremento delle vittime, 151 in un giorno (ieri erano 91) che portano il totale a 37.210.

Superata la soglia dei 200 mila attualmente positivi:

secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 203.182 i malati, con un incremento di 17.180 rispetto a ieri.

Di questi 11.287 sono ricoverati nei reparti ordinari, con un aumento rispetto a venerdì di 738, mentre 1.128 sono in terapia intensiva, con un incremento di 79.

In isolamento domiciliare ci sono 190.767 (+ 16.363) mentre i guariti e i dimessi sono complessivamente 265.117, 2.309 più di ieri.