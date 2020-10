Catania ospite al "San Nicola" di Bari. Il match valevole per la settima giornata di campionato è in programma lunedì 26 ottobre alle ore 21 allo stadio "San Nicola" di Bari.

Catania ospite al “San Nicola” di Bari

Catania ospite al “San Nicola” di Bari. Dopo la prima sconfitta in campionato rimediata contro la Ternana dell’ex allenatore etneo Cristiano Lucarelli,

il Catania si appresta a incontrare in trasferta il Bari, una delle corazzate più complesse della stagione 2020/21 di Serie C,

nonché una candidata di spicco in lizza per la promozione diretta tra i cadetti.

Il match valevole per la settima giornata di campionato è in programma lunedì 26 ottobre alle ore 21 allo stadio “San Nicola” di Bari.

Per i rossazzurri si tratta di un match tanto delicato quanto imprevedibile dal punto di vista tattico,

sebbene la condizione fisica recuperata nel corso della settimana stavolta si presenti a favore degli etnei.

Infatti il Catania avrà la possibilità di giocare una gara a viso aperto sfruttando il massimo potenziale del collettivo,

potenziale mostrato timidamente in occasione del confronto con la Ternana per via del susseguirsi degli impegni in campionato.

Uno degli innesti chiave per la partita al “San Nicola” potrebbe essere il playmaker Maldonado in campo dal primo minuto,

il quale da titolare riuscirebbe a trovare gli spazi durante la fase offensiva e a gestire la cabina di regia.

Invece nel reparto difensivo lo staff di mister Raffaele dovrà valutare le condizioni di Tonucci,

impossibilitato nel disputare la gara contro la formazione umbra a causa di un infortunio durante il riscaldamento pre-partita di mercoledì sera.

Sulla sponda opposta, l’avversario del Catania è reduce da un percorso molto prolifero in stagione,

come dimostra l’attuale imbattibilità sino ad oggi.

Infatti il Bari non solo possiede una rosa costruita ad hoc per ottenere il podio della Serie C,

ma è riuscita anche a mettere in difficoltà le squadre affrontate grazie al metodo impartito dal nuovo allenatore Gaetano Auteri.

A tal proposito, il tipico 3-4-3 del tecnico biancorosso si caratterizza per l’alta propositività sulla metà campo,

riuscendo così il Bari da un lato a contenere il pressing a centrocampo con mediani duttili come Maita,

e dall’altro a intensificare la comunicazione con gli attaccanti davanti, primo fra tutti il centravanti ex Catania Mirko Antenucci.

Dunque il match di lunedì 26 ottobre permetterà di scoprire ulteriori punti di forza e di debolezza di Catania e Bari,

essendo inoltre una buona occasione per analizzare l’atteggiamento mentale in una partita di un certo calibro come questa al “San Nicola”.