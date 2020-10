Catania-Ternana 1-3, poca reattività degli etnei. La formazione rossazzurra subisce la prima sconfitta in campionato sopperendo al dominio della Ternana. Umbri adesso in lizza per la promozione diretta.

Catania-Ternana 1-3, poca reattività degli etnei. Il Catania ospita la Ternana allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini in occasione della sesta giornata di campionato.

Presenti sugli spalti dell’impianto sportivo lentinese meno di cinquecento spettatori etnei nonché possessori della Catania Card 11-700.

Per i rossazzurri mister Raffaele adotta un innovativo 4-3-3.

Tra i pali conferma per il portiere Miguel Angel Martinez.

Nel quartetto difensivo spazio ai terzini Luca Calapai e Andrea Zanchi,

titolare in extremis in virtù dell’infortunio nel riscaldamento di Denis Tonucci,

e la coppia centrale Silvestri-Claiton.

A centrocampo il tecnico etneo sceglie i mediani Alessandro Albertini e Nana Welbeck alle spalle del regista Luis Maldonado.

Reparto offensivo siciliano composto dalla prima punta Manuel Sarao supportato dagli esterni Kalifa Manneh e Kevin Biondi.

La Ternana dell’ex allenatore rossazzurro Cristiano Lucarelli scende in campo con il consueto 4-2-3-1.

In porta titolare l’estremo difensore Anthony Iannarilli,

mentre nel poker di difesa confermati Giovanni Defendi e Carlo Mammarella sulle fasce e i centrali Ivan Kontek e Matija Boben.

Sulla mediana rossoverde spazio a Filippo Damian e Antonio Palumbo.

A supporto del trequartista Cesar Falletti lunga corsa concessa alle mezzale Anthony Partipilo e Giuseppe Torromino,

invece in attacco mister Lucarelli sceglie Daniele Vantaggiato come unico centravanti in zona offensiva.

Sin dai primi minuti di gara si evidenziano ritmi di gioco a livelli alti grazie all’atteggiamento competitivo delle Ternana,

atteggiamento che si caratterizza per la forte comunicazione tra i reparti a partire dalla metà campo.

La grande propositività dei rossoverdi impegna gli etnei già al sesto minuto quando Partipilo colpisce la traversa di testa,

sfruttando il cross prelibato di Vantaggiato.

Inoltre lo stesso Partipilo ci riprova al minuto successivo con una conclusione angolata che Martinez blocca in due tempi.

Di contro, la risposta concreta del Catania giunge al minuto 11 sul tandem Manneh-Welbeck.

In questa occasione, infatti, l’esterno rossazzurro appoggia dai venti metri per Welbeck,

il quale calibra il tiro teso che viene respinto pericolosamente in corner da Iannarilli.

Fino alla prima mezzora di gioco, se da un lato il Catania ripiega dietro per impedire le frequenti offensive della Ternana,

dall’altro è la Ternana a riuscire e insediarsi tra gli spazi vuoti lasciati dalla formazione etnea,

rendendosi spesso pericolosa durante le ripartenze.

Così al minuto 25 i rossoverdi ci provano con Torromino, il quale scarica il tiro potente in porta,

ma Welbeck in scivolata si sacrifica e impedisce al numero 11 umbro di siglare la rete del vantaggio.

In seguito il Catania approfitta di un contropiede pericoloso grazie allo scatto rapido di Manneh che mette in difficoltà la difesa rossoverde.

Così al minuto 32 l’esterno gambiano, superando i difensori avversari,

da fuori area tenta l’incrocio sotto al sette senza ulteriori riscontri, conquistando tuttavia un calcio d’angolo.

Tuttavia è al minuto 41 che le carte in tavola si sparigliano grazie al vantaggio della Ternana.

In questi minuti Mammarella tende un assist in area per Partipilo,

il quale supera la marcatura di Zanchi e stacca di testa sotto la traversa segnano la rete dello zero a uno,

a nulla può servire la smanacciata di Martinez.

Il Catania si ricompatta e prova a supplire alla rete subita con Biondi,

che si coordina per la rovesciata sotto porta sul cross di Albertini al minuto 46 ma senza impensierire Iannarilli.

L’ultima occasione del primo tempo appartiene alla Ternana a ridosso dell’ultimo minuto di recupero su tre,

quando Vantaggiato tenta la mezza girata in area spedendo la sfera fuori.

Anche al rientro dagli spogliatoi la partita mantiene il carattere mastino che impegna le due squadre in numerosi pressing e contrasti corpo a corpo.

Per la seconda metà di gara i due allenatori decidono di modificare l’assetto precedente,

dal lato etneo mister Raffaele intensifica il dialogo a centrocampo sostituendo Albertini al posto di Rosaia,

e concede minutaggio sia in attacco a Emmausso al posto di Biondi che in difesa cambiando Pinto al posto di Zanchi,

mentre sulla sponda umbra Cristiano Lucarelli passa a un 3-4-3 facendo entrare Raicevic per Vantaggiato.

L’apporto dei subentrati è palese sin da subito, come avviene al minuto 54 quando Rosaia calcia da fuori ma svirgola senza causare problemi a Iannarilli.

Mister Lucarelli azzecca il cambio di Raicevic a inizio secondo tempo,

infatti l’attaccante montenegrino regala la gioia del raddoppio alla Ternana al cinquantanovesimo,

minuto in cui proprio Raicevic capitalizza l’assist di Mammarella e insacca il tapin dello zero a due a tu per tu con Martinez.

Passano soltanto otto minuti e la compagine umbra riesce a triplicare il risultato meritando il dominio sulla squadra rossazzurra.

Infatti al minuto 67, dopo il tiro di Torromino che carambola sul primo palo con la parata di Martinez,

Defendi recupera il pallone e, calciando con potenza, gonfia la rete spiazzando il portiere etneo.

In questi frangenti di gara il Catania appare fragile in fase di non possesso,

non riuscendo spesso a concretizzare le proprie ripartenze e subendo le incursioni a pugno duro della Ternana.

Cionostante, un primo segno di ripresa sul profilo tattico del Catania si evidenzia al minuto 81 quando gli etnei conquistano un calcio di punizione pericoloso.

In questa occasione è Maldonado a sfruttare il calcio piazzato e a colpire l’angolino imprendibile per Iannarilli.

Così, grazie alla punizione del centrocampista ecuadoregno, al primo centro in maglia rossazzurra,

il Catania accorcia le distanze segnando il gol dell’uno a tre.

Nel corso dei cinque minuti di recupero i rossazzurri spingono verso la porta rossoverde con Gatto,

il quale stacca di testa a tu per tu con Iannarilli ma non insacca per questione di centimetri al minuto 93.

Tuttavia dopo non si verificano particolari occasioni pericolose,

così termina sul punteggio di uno a tre il match tra Catania e Ternana allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini.

La formazione umbra riesce a conquistare i tre punti in trasferta candidandosi per la promozione diretta,

mentre gli etnei sopperiscono al dominio rossoverde e subiscono la prima sconfitta in campionato,

pur essendo necessario sottolineare la mancanza di una preparazione fisica ideale in vista del seguente turno infrasettimanale.

CATANIA-TERNANA 1-3

CATANIA (4-3-3): Martinez; Calapai, Silvestri, Claiton, Zanchi (52′ Pinto); Albertini (46′ Rosaia), Maldonado, Welbeck; Manneh (70′ Izco), Sarao (67′ Gatto), Biondi (53′ Emmausso).

A disp. di Raffaele: Della Valle, Confente, Pellegrini, Rosaia, Vicente, Izco, Pinto, Piovanello, Pecorino, Gatto, Emmausso.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Kontek, Boben, Mammarella; Damian (85′ Proietti), Palumbo (72′ Salzano); Partipilo (72′ Peralta), Falletti (62′ Paghera), Torromino; Vantaggiato (46′ Raicevic).

A disp. di Lucarelli: Vitali, Laverone, Suagher, Russo, Frascatore, Proietti, Paghera, Salzano, Peralta, Raicevic, Ferrante, Onesti.

ARBITRO: Matteo Marcenaro (Genova)

AMMONIZIONI: Vantaggiato (TE), Falletti (TE), Emmausso (CT), Iannarilli (TE), Maldonado (CT)

RECUPERO: 3′ p.t.; 5′ s.t.

MARCATORI: 43′ Partipilo (TE); 59′ Raicevic (TE); 67′ Defendi (TE); 81′ Maldonado (CT).

