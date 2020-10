Tenta di investire con l’auto ex moglie. Adesso si trova ai domiciliari un 44enne per maltrattamenti. L’uomo avrebbe minacciato più volte l’ex moglie.

Tenta di investire con l’auto ex moglie. La Procura di Catania ha richiesto e ottenuto dal Gip, nell’ambito di indagini a carico di un 44enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’uomo indagato per maltrattamenti in famiglia è stato condotto per la reclusione forzata nella sua abitazione in attesa di giudizio.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri del comando provinciale di Catania.

L’indagato avrebbe minacciato più volte l’ex moglie, che lo aveva lasciato lo scorso anno per il suo comportamento.

È consumatore abituale di sostanze stupefacenti e alcool e intratteneva una relazione extraconiugale.

Per tentare di convincere la donna e le figlie a tornare a casa, il 44enne si sarebbe inflitto coltellate al collo e alle braccia davanti a loro.

In un episodio, ha prima minacciato il suicidio, poi ha tentato di travolgere con la propria auto la moglie.

L’uomo avrebbe anche minacciato pesantemente il suocero e una delle figlie, accusandola di essere una poco di buono e una drogata.

La donna, preoccupata, ha infine deciso di denunciare il marito ai carabinieri.