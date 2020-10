Coronavirus in Sicilia, 362 contagi e 3 morti. A Palermo 170 casi, a Catania 85: il dettaglio per provincia. In Italia sale l’incidenza dei positivi al 9,4%.

Coronavirus in Sicilia, 362 contagi e 3 morti

Coronavirus in Sicilia, 362 contagi e 3 morti. Questo il bilancio dell’emergenza coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Ieri i nuovi casi erano 548, ma bisogna sottolineare che i tamponi odierni sono stati soltanto 3.200 (ieri 6.390).

Due in più le persone ricoverate in terapia intensiva (da 70 a 72), mentre è alto il numero dei guariti: 130.

Aumentano a 7.019 gli attuali positivi e 593 i ricoverati in ospedale con un incremento di 30 ricoveri rispetto a ieri.

Ecco la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia:

170 a Palermo, 85 a Catania, 27 a Caltanissetta, 24 a Siracusa, 24 a Enna, 22 a Ragusa, 7 a Messina, 3 a Trapani. Nessun positivo in più ad Agrigento.

Vittoria eventuale zona rossa.

Sale il numero dei contagi nel Ragusano, quota 330. Preoccupa la situazione di Vittoria dove ci sono 160 positivi e si teme il passaggio in zona rossa.

Oggi sono state chiuse due scuole, Portella della Ginestra e Consolino, dopo che alcuni docenti sono risultati positivi.

Sono stati già sanificati i locali e domani dovrebbero riprendere le lezioni.

Problemi anche al mercato ortofrutticolo, dove uno dei commissionari è risultato positivo, e dove oggi sono stati eseguiti controlli serrati all’ingresso con la misurazione della temperatura.

In provincia di Catania aumentano i contagi.

Aumentano ancora i casi registrati a Misterbianco. L’amministrazione comunale spiega in una nota:

«Dalle notizie fornite in data odierna dal Dipartimento Prevenzione dell’Asp i soggetti attualmente positivi sono complessivamente 80, di cui 12 ricoverati in ospedale e 68 a domicilio. Ammontano a 148 i soggetti, attualmente non positivi, sottoposti ad isolamento domiciliare non scaduto».

A Paternò intanto è in crescita la curva epidemiologica. Come comunicato dal sindaco Naso, i positivi sono 56, di cui 8 ospedalizzati.

A San Giovanni La Punta i malati sono invece 22.

Il dato aggiornato si legge su Facebook dove il sindaco Nino Bellia comunica:

«Per fortuna sono tutti domiciliati tranne uno che si trova ricoverato in ospedale. A tale elenco vorrei anche associare i casi di persone che sono venute a contatto con potenziali positivi e che sono pari a 63, tutti in isolamento domiciliare fiduciario e in attesa di tampone. Chiedo a tutti i miei concittadini un particolare impegno nel rispettare tutte quelle misure previste dalle norme per evitare la diffusione del virus».

A Sambuca di Sicilia spuntano altri 8 contagiati.

Il paese in provincia di Agrigento, da sabato pomeriggio è zona rossa per il cluster della casa di riposo, continuano ad aumentare i positivi.

Il sindaco Leo Ciaccio ha reso noto che ci sono altri 8 contagiati, di cui solo uno con sintomi, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare.

Il numero complessivo di positivi nel borgo adesso è di 72 persone.

L’Asp di Agrigento ha organizzato un “drive in” per una campagna di tamponi mirata, al momento, ai contatti diretti delle persone risultate contagiate.

In salita la curva dei positivi in Italia.

Scendono sotto i 10 mila i casi di positività nel Paese. Nelle ultime 24 ore i contagiati sono stati 9.338. Si tratta del primo calo da una settimana.

I tamponi effettuati però sono stati 98.862, una quantità minore rispetto ai giorni precedenti. I deceduti sono 73.

Percentuale mai toccata in precedenza che si attesta al 9,4%.

Alta l’incidenza del numero di persone risultate positive rispetto al numero complessivo di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (precisamente il 9,44%).

Sono 134.003 le persone attualmente positive al Covid in Italia (7.766 in più rispetto a ieri).

Di queste, 7.676 (+545) sono ricoverate nei reparti ordinari mentre 797 (+47) sono in terapia intensiva: 113 sono in Lombardia, 111 nel Lazio, 85 in Campania e 72 in Sicilia.

I decessi hanno raggiunto quota 36.616 e i guariti sono in tutto 252.959 (+1498). I contagiati totali in Italia sono 423.578.