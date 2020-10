Catania ospita la Ternana di mister Lucarelli. Il match valevole per la sesta giornata di campionato è in programma mercoledì 21 ottobre alle ore 20,45 allo stadio "Angelino Nobile" di Lentini.

riuscendo ad imporsi sulla Virtus Francavilla in trasferta e conquistando la terza vittoria consecutiva in stagione.

E’ inoltre importante sottolineare l’impegno da parte della formazione etnea nell’azzerare la penalizzazione di quattro punti.

Nelle prime due gare, infatti, i rossazzurri sono rientrati in pista conquistando un pareggio contro la Paganese,

e la vittoria sul campo del Monopoli,

essendo al momento distanti dal podio al settimo posto ma con una partita in meno disputata, ovvero il derby contro il Trapani.

Il prossimo appuntamento infrasettimanale di Serie C vedrà il Catania affrontare la Ternana,

compagine ben conosciuta nel Girone C di Lega Pro per la caratteristica unità collettiva.

Il match valevole per la sesta giornata di campionato è in programma mercoledì 21 ottobre alle ore 20,45 allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini.

Il confronto tra Catania e Ternana non sarà una partita qualunque dal punto di vista storico,

soprattutto focalizzando l’attenzione sul tecnico degli umbri, Cristiano Lucarelli,

protagonista della passata stagione alle pendici dell’Etna durante il periodo quasi turbolento vissuto a Catania.

Al di là del grande legame che Lucarelli è riuscito a stabilire con l’ambiente rossazzurro viene in considerazione la caratura della Ternana,

un elemento in cui compattezza, cattiveria agonistica e spirito di gruppo rendono unica la preparazione mentale del tecnico livornese.

A tal proposito, il metodo “Lucarelli” sino ad ora ha premiato la formazione rossoverde con due vittorie, di cui una in casa della Paganese, e tre pareggi,

risultati che permettono ad oggi alla Ternana di occupare il quarto posto in classifica e competere per la promozione diretta.

Inoltre la Ternana può contare su un reparto offensivo d’esperienza grazie all’apporto di Vantaggiato e la duttilità di Partipilo,

senza escludere la capacità di mantenere un’intesa solida con il centrocampo da parte del playmaker Cesar Falletti.

Tuttavia queste considerazioni non pongono in secondo piano il grande potenziale del Catania a disposizione di mister Raffaele,

nonostante la defezione di un veterano in attacco come Reginaldo, ancora in isolamento cautelare dopo esser risultato positivo al Covid-19.

Ciò non toglie che la compagine etnea non possa esprimere le stesse abilità messe in mostra sino ad ora in campionato,

potendo non solo sfruttare a proprio vantaggio il fattore casa al “Sicula Trasporti Stadium”,

ma anche cominciare a costruire una squadra più competitiva man a mano che la condizione fisica del gruppo si uniformi del tutto.

Dunque nella gara serale di mercoledì non mancheranno azioni a viso aperto da parte di entrambe le squadre,

mentre, in virtù del lavoro dei due allenatori, con alte probabilità sarà possibile godere di uno spettacolo dinamico pieno di sorprese.