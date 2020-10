Virtus Francavilla-Catania 0-1, terzo successo di fila. I rossazzurri vincono tra le mura nemiche dello stadio "Giovanni Paolo II" grazie al rigore di Sarao sul finire del primo tempo. Martinez replica il 'clean sheet' tra i pali etnei.

Virtus Francavilla-Catania 0-1, terzo successo di fila. Il Catania affronta la Virtus Francavilla tra le mura dello stadio “Giovanni Paolo II” di fronte a circa trecento spettatori.

I padroni di casa scendono in campo con il 3-5-2, modulo prediletto di mister Trocini.

Tra i pali confermato il portiere classe 1994 Diamante Crispino,

mentre nel tridente difensivo titolari i laterali Fabio Delvino a sinistra e Alessandro Caporale a destra,

con Francesco Pambianchi nel mezzo.

Sulla mediana biancoazzurra spazio a Domenico Franco e Leonardo Di Cosmo a supporto del playmaker Federico Zenuni.

A spingere la squadra sulle corsie esterne,

mister Trocini schiera Pasquale Giannotti e Leonardo Nunzella, quest’ultimo ex della partita.

Nel reparto offensivo pugliese il tecnico biancoazurro sceglie la coppia d’attacco Mastropietro-Ekuban.

Sulla sponda opposta mister Raffaele conferma il 3-5-2 a specchio,

introducendo alcune novità rispetto alle gare precedenti.

In porta titolare Miguel Angel Martinez, protagonista della gara interna contro la Juve Stabia.

Per la difesa l’allenatore rossazzurro conferma Tommaso Silvestri al centro accompagnato ai lati da Denis Tonucci e Claiton.

In posizione di terzini avanzati titolari ancora una volta Alessandro Albertini, ex capitano della Virtus Francavilla, e Andrea Zanchi,

mentre a centrocampo mister Raffaele può contare su Luis Maldonado in cabina di regia, alla prima da titolare con la maglia del Catania.

A supporto della regia spazio ai mediani Giacomo Rosaia e Kevin Biondi.

In attacco conferma pure per Michele Emmausso e Manuel Sarao, altro ex della gara, dal primo minuto, essendo indisponibile Reginaldo.

Le due squadre partono subito con un piglio agonistico molto dinamico sin dal fischio d‘inizio,

insistendo spesso sotto la porta avversaria grazie a numerose verticalizzazioni insidiose.

Così già al terzo minuto è la Virtus Francavilla a impegnare i difensori etnei con una conclusione tesa di Giannotti a tu per tu con Martinez,

conclusione però bloccata in tuffo dal portiere rossazzurro.

Inoltre l’estremo difensore siciliano si mette in mostra anche al settimo minuto respingendo in corner il tiro dello stesso Giannotti sul cross di Nunzella.

Dopo il miracolo in porta di Martinez, il Catania risponde al nono minuto con Rosaia,

il quale carica la conclusione da fuori area, ma il centrocampista etneo spedisce la sfera sugli spalti.

Nello stesso istante la formazione biancoazzurra spreca una clamorosa occasione per il vantaggio sul tandem Ekuban-Mastropietro.

In questo frangente, infatti, Ekuban sfrutta la ripartenza dei compagni e serve un assist rasoterra sotto porta per Mastropietro,

tuttavia quest’ultimo calcia colpendo il palo e graziando la compagine etnea.

Nel primo quarto d’ora di gara si evidenzia una notevole intensità in campo, soprattutto da parte della formazione pugliese,

come avviene al minuto 16 quando Martinez neutralizza il tiro sotto l’incrocio del primo palo di Zenuni,

e anche in seguito al colpo di testa troppo alto di Ekuban al minuto 21,

mentre il Catania, pur con fatica in alcune occasioni, studia gli avversari approfittando degli spazi sulle corsie esterne e sfruttando le palle in movimento.

Ciononostante, gli etnei prendono più coraggio a partire dalla prima mezzora del match attraverso frequenti diagonali per superare il pressing avversario.

Nello specifico, la formazione siciliana si rende pericolosa soprattutto sia sui calci d’angolo che sui cross laterali,

avendo spesso a disposizione grandi praterie da percorrere in velocità sul modello di Albertini e Biondi.

La Virtus Francavilla insiste sotto la porta del Catania al minuto 39 con Di Cosmo che cerca l’angolo rasoterra calibrando il tiro a giro dai venti metri,

ma il pallone termina di poco oltre la linea di fondo.

Tuttavia è al minuto 42 che il match al “Giovanni Paolo II” prende una piega diversa rispetto ai primi istanti di gara.

Infatti il Catania conquista un calcio di rigore grazie alla spinta irregolare in area ai danni di Albertini sugli sviluppi di una sovrapposizione.

Tra le proteste dei biancoazzurri si presenta sul dischetto Sarao, il quale spiazza Crispino insaccando a destra il gol del vantaggio sul punteggio di zero a uno.

Per l’ex attaccante della Virtus Francavilla si tratta della prima rete in maglia rossazzurra nel corso di questa stagione.

Al rientro dagli spogliatoi gli assetti del primo tempo rimangono gli stessi,

ad eccezione della formazione pugliese decimata in panchina a causa dell’espulsione di Trocini per proteste sul finire dei primi quarantacinque minuti.

Ad ogni modo l’atteggiamento propositivo e il dinamismo del primo tempo restano costanti anche dopo il break tra i due tempi,

come si evince al minuto 46 dopo la respinta in due tempi di Crispino in corner sulla conclusione poco insidiosa di Zanchi da fuori area,

e anche al minuto 53 quando il portiere biancoazzurro salva nuovamente i pugliesi neutralizzando il tiro di Emmausso sul primo palo.

La prime modifiche sul piano tattico del match appartengono al Catania di mister Raffaele che decide di spostare il baricentro in zona leggermente più arretrata.

A tal proposito il tecnico etneo intensifica il contenimento sulla metà campo facendo entrare prima Calapai al posto di Sarao,

e poi Welbeck al posto di Emmausso, mantenendo nel reparto offensivo soltanto il subentrante Pecorino per Albertini come unico centravanti.

D’altro canto, la Virtus Francavilla non subisce alcun calo fisico e si ricompone per cercare di acciuffare il pareggio.

Così al minuto 67 i pugliesi spaventano in due occasioni la difesa etnea,

dapprima con Giannotti, autore di una bordata da fuori area respinta da Martinez in calcio d’angolo,

e in seguito con Ekuban, il quale sfiora di testa il palo destro.

L’offensiva biancoazzurra si fa più pressante al minuto 79 quando Caporale tenta la conclusione insidiosa senza però beffare il portiere etneo che,

ancora una volta mantiene la porta inviolata e porta la Virtus Francavilla a gestire l’azione su corner.

Negli ultimi istanti della partita la Virtus Francavilla sposa la filosofia degli affondi ‘last minute’,

ma il Catania impedisce spesso agli avversari di entrare in area, essendo così i pugliesi costretti a concludere dai venti metri o sulle palle inattive.

Nonostante i quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara, la Virtus Francavilla non intimorisce ulteriormente gli etnei,

mentre il Catania riesce a tenere duro in termini di compattezza e comunicazione stretta tra i reparti senza subire gol.

Dunque termina sul punteggio di zero a uno il confronto tra la formazione pugliese e gli etnei allo stadio “Giovanni Paolo II” grazie al penalty capitalizzato da Sarao.

Il Catania si porta a nove punti in classifica e ottiene la terza vittoria consecutiva,

dall’altro lato la Virtus Francavilla non riesce a sfruttare il fattore casa mancando ancora l’obiettivo del primo successo in campionato.

VIRTUS–FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino; Delvino (86′ Buglia), Pambianchi (73′ Celli), Caporale; Giannotti, Zenuni (73′ Castorani), Franco, Di Cosmo, Nunzella; Mastropietro, Ekuban.

A disp. di Trocini: Costa, Calcagno, Pino, Celli, Carella, Castorani, Buglia, Puntoriere.

CATANIA (3-5-2): Martinez; Tonucci, Silvestri, Claiton; Albertini (69′ Pecorino), Rosaia, Maldonado, Biondi (85′ Manneh), Zanchi (85′ Pellegrini); Emmausso (70′ Welbeck), Sarao (63′ Calapai).

A disp. di Raffaele: Confente, Pellegrini, Calapai, Izco, Vicente, Welbeck, Manneh, Gatto, Piccolo, Piovanello, Pecorino.

ARBITRO: Matteo Gualtieri (Asti)

AMMONIZIONI: Sarao (CT), Giannotti (VFR), Delvino (VFR), Martinez (CT), Ekuban (VFR), Franco (VFR), Zanchi (CT), Maldonado (CT),

ESPULSIONI: All. Trocini (VFR)

RECUPERO: 1′ p.t.; 4′ s.t.

MARCATORI: 44′ Sarao (CT)

