Tentato omicidio a Messina, spara a giovane. Giallo nel villaggio Tipoldo: il ragazzo era in una pozza di sangue tra due auto bruciate, è grave.

Tentato omicidio a Messina, spara a giovane

Tentato omicidio a Messina, spara a giovane. Un uomo di 71 anni fermato dopo aver sparato con un fucile contro un giovane di 22 anni nel villaggio di Tipoldo a Messina.

La vittima trovata in terra in un lago di sangue in mezzo a due auto bruciate ora si trova ricoverata in gravi condizioni al Policlinico della città.

L’anziano tornava da una battuta di caccia e ha visto il giovane e per motivi ancora da appurare, gli ha sparato, ferendolo gravemente.

Sul caso si mantiene uno stretto riserbo. Continuano a indagare I carabinieri del comando provinciale di Messina.