Governo prepara un nuovo dpcm. Il ministro della Salute Roberto Speranza prospetta nuovi interventi anti Covid, durante il vertice governo-Regioni.

Dice il Ministro:

«Sulla movida potremmo fare uno sforzo in più, valutiamo se è il caso di una stretta sugli orari serali per evitare assembramenti».

Rivolto ai presidenti di regione, Speranza aggiunge:

«Se guardo i numeri degli altri Paesi le nuove misure sono necessarie per evitare di arrivare a quei livelli».

«Ieri sera nella riunione notturna abbiamo deciso di lavorare su un nuovo dpcm condividendo con voi le misure, raccogliendo vostre osservazioni e indicazioni del Cts».

Secondo il ministro:

«l’idea di base è l’irrigidimento delle misure con una distinzione di base tra attività essenziali e non essenziali perché abbiamo necessità di limitare i contagi».

«Interveniamo adesso con più forza sulle cose non essenziali per evitare di dover incidere domani sull’essenziale che per il governo è rappresentato da lavoro e scuola».

Infine Speranza conclude:

«Se decidiamo come governo di chiedere a qualche comparto di cessare o limitare le proprie attività ci facciamo carico del ristoro».

Il nuovo Dpcm, prevede un’ulteriore stretta.

Il provvedimento arriverà entro martedì e sul tavolo, tra le questioni, ci sarebbero i temi dei trasporti e della didattica a distanza per le scuole superiori.

Al vertice partecipano, il capo della protezione civile Angelo Borrelli,

il commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, il ministro per le Autonomie, Francesco Boccia, e,

in collegamento video quello della Salute, Roberto Speranza, oltre a diversi presidenti e rappresentanti delle Regioni.

Spiega il ministro per gli Affari regionali e Autonomie Francesco Boccia:

«Con l’autunno arriva una fase nuova».

«Reti sanitarie forti ma dobbiamo evitare lo sfondamento come era accaduto a marzo in alcuni territori».

Aggiunge il ministro:

«La cintura di protezione della prevenzione territoriale va irrobustita ogni giorno di più. Su tamponi, terapie intensive, medici di base serve essere tempestivi, immediati e collaborativi».

Conclude Boccia:

«Massima attenzione del governo e disponibilità totale».