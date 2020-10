Benedetto Poma espone a Catania Incanto Mediterraneo sino al 7 novembre 2020. La mostra è curata da Daniela Vasta, presente all’inaugurazione.

Benedetto Poma espone a Catania. Abbiano incontrato presso la galleria d’arte moderna Arionte di Catania, il maestro Benedetto Poma.

L’artista, architetto e pittore appassionato, ha presentato la sua collezione inedita composta da quarantuno tele realizzate nel lungo periodo del lock down.

«Io dipingo e quindi ho riflettuto dipingendo» ci dice l‘autore e lo ha fatto dando forme e colore alle sue opere che attingono alla cultura classica.

«Ho voluto pescare a piene mani tra la cultura fenicia, greca e romana"»

afferma Poma che ci racconta come l’idea di tale collezione, dal titolo Incanto Mediterraneo, sia nata da una visita a Mozia, terra fenicia.

Nella quale gli scavi archeologici hanno portato alla luce lo straordinario kourus, apprezzato in tutto il mondo, che è diventato simbolo della nostra isola e della cultura Siciliana.

Continua l‘artista:

«Ho sentito il bisogno e la necessità di omaggiare una simile bellezza"».

Così nasce “Incanto Mediterraneo“, le cui opere sono in esposizione fino al sette novembre presso la galleria Arionte in via San Michele, 32 a Catania.

La mostra è curata da Daniela Vasta, presente all’inaugurazione del tre ottobre scorso.

Se ogni tela racconta una propria storia e racchiude un particolare stato d’animo,

il pensiero dell’autore si sofferma sull’Auriga di Delfi per la sua straordinaria bellezza ed eleganza e al Satiro Danzante che,

rinato dal mare di Mazzara del Vallo, è divenuto anch’esso simbolo della nostra Sicilia.

Prima di salutarci, Bendetto Poma ci confida la sua partecipazione all’inaugurazione del nuovo museo egiziano al Cairo,

tramite una grande tela appositamente commissionategli e realizzata. Non vediamo l’ora di poterla ammirare.

Alessandro Bellia

Foto e montaggio video Davide Sgroi