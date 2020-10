Verso Virtus Francavilla-Catania, parla Raffaele. Secondo il mister, in queste ultime settimane la squadra etnea sembra essere in procinto di recuperare una forma fisica più ottimale.

è intervenuto il tecnico etneo Giuseppe Raffaele per analizzare l’entità della gara di domenica 18 ottobre allo stadio “Giovanni Paolo II”.

Secondo le parole di Raffaele, in queste ultime settimane la squadra etnea sembra essere in procinto di recuperare una forma fisica più ottimale,

tenendo comunque a mente il periodo d‘inizio campionato caratterizzato da un calendario impegnativo.

Al fine di amalgamare la condizione fisica del collettivo, per l’allenatore etneo è necessario testare gli ultimi innesti giunti alle pendici dell’Etna,

tra questi l’esterno Piccolo che, secondo Raffaele,

si tratta di un valore aggiunto che tuttavia deve ancora prendere “confidenza con la squadra, con se stesso e a livello fisico”,

così come Maldonado, il quale potrà finalmente essere a disposizione per la gara contro la Virtus Francavilla.

Proprio riguardo Maldonado,

il tecnico etneo ha affermato che si tratta di “uno dei pochi playmaker in Serie C che può giocare a due perchè rapido di passo”,

evidenziando come dia “qualcosa di diverso rispetto agli altri centrocampisti”.

Per l’allenatore rossazzurro sarebbe proprio la condizione fisica ad alti livelli l’elemento chiave della trasferta di domenica,

specificando come sia fondamentale anche l’ausilio di giocatori duttili per variare di modulo in corso partita,

motivo per cui Raffaele avrebbe chiamato questa fase un “passaggio di maturità” in virtù delle due precedenti vittorie ottenute.

Queste le parole di Giuseppe Raffaele:

“Il grosso della squadra comincia ad avere una certa condizione, ma non si possono dare giudizi dopo due o tre gare”.

“Abbiamo attaccanti di struttura come Sarao e Reginaldo che sono arrivati con tre gare addosso,

ci sono aspetti dove più avanti vedremo il rendimento di ognuno”.

Specifica su Reginaldo:

“Contro la Juve Stabia quando è entrato ci ha dato una grande mano, ha mostrato l’atteggiamento giusto per cui è stato preso”.

Prosegue Raffaele:

“Giochiamo domenica, poi mercoledì (contro la Ternana, ndr.) e dopo a Bari, sono tre partite tattiche diverse,

quindi bisogna vedere se ci sono esterni al 100% della condizione e dove metterli, ma intanto pensiamo alla partita di domenica”.

“Con questo atteggiamento sono sicuro che i giocatori si toglieranno le proprie soddisfazioni”.

Variabilità di modulo da applicare durante la gara:

“Possiamo mutare modulo con i giocatori che abbiamo, alcuni giocatori duttili ci permettono di cambiare situazione in gara”.

Focus sul prossimo avversario:

“Contro la Virtus Francavilla è sempre stata dura andare a giocare lì, è una squadra che ha dato filo da torcere alla Juve Stabia e al Bari”.

“Noi vogliamo fare la nostra partita, ma siccome c’è un avversario dobbiamo essere bravi a levargli fonti di gioco,

anche perchè hanno dimostrato di essere una squadra veloce”.

E precisa:

“Dopo due vittorie, su un campo del genere se non hai la mentalità giusta non fai la partita,

non voglio che il mio Catania si scotti su questo tipo di campo”.

“Abituarsi a vincere è questo: prepararsi a ogni aspetto della gara per stare bene dopo la partita e per tutta la settimana”.

Altro elemento da considerare sarà la presenza di circa trecento spettatori sugli spalti dello stadio “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana,

elemento che non solo rappresenta un parziale ritorno alla normalità ma che potrà essere sfruttato a vantaggio di entrambe le squadre.

A tal proposito, Raffaele ha dichiarato:

“Avere trecento spettatori a Francavilla è meglio di giocare con nessuno,

io da allenatore del Catania mi auguro che a breve possiamo avere lo stadio che ci spinge nella prestazione”.

“Per ora accontentiamoci, è bello avere anche mille persone allo stadio e non ti senti di fare una partita a porte chiuse”.

Importanza della pausa forzata di domenica scorsa:

“Dal punto di vista lavorativo ci ha permesso di migliorare, ma dobbiamo vincere per mantenere costanza,

la pausa ci è servita perchè abbiamo messo dentro lavoro e tattica”.

Conclude Raffaele:

“Se si farà una partita diversa significa che dobbiamo continuare su questo step,

vedremo che cattiveria abbiamo per fare risultato a Francavilla, per farlo serve una squadra che abbia ferocia”.