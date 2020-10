Covid-19 in Sicilia, 578 nuovi positivi e 10 morti. Crescita vertiginosa dei contagi su 7.709 tamponi effettuati. Il dettaglio per provincia.

Covid-19 in Sicilia, 578 nuovi positivi e 10 morti

Covid-19 in Sicilia, 578 nuovi positivi e 10 morti. Allarmanti i dati odierni sui nuovi casi di coronavirus in Sicilia, oggi balzati vertiginosamente a quota 578.

Dieci i decessi. Gli attuali positivi salgono così a 5.934.

I tamponi effettuati sono stati 7.709. Ieri i contagi in più erano stati 399. Sono 58 le persone ricoverate in terapia intensiva (+6), 121 i guariti.

I decessi riguardano: 4 a Palermo, 3 a Trapani, 1 a Catania, 1 a Siracusa e 1 a Caltanissetta.

Ecco i nuovi contagiati per provincia:

173 a Palermo, 154 a Catania, 76 ad Agrigento, 58 a Trapani, 43 a Messina, 26 a Caltanissetta, 22 a Siracusa, 15 a Ragusa, 11 ad Enna.

Anche un dirigente dell’assessorato regionale alla Salute è risultato positivo al Covid.

L’assessorato resterà chiuso fino a lunedì per sanificazione.

Una decina di dirigenti sono stati sottoposti al tampone e sono in isolamento fiduciario.

Anche l’assessore Ruggero Razza si è sottoposto al tampone ed è risultato negativo. Già a settembre gli uffici erano rimasti chiusi per un dipendente trovato positivo.

Allarmante il balzo dei contagi in Italia.

Raggiungono quota 10 mila i nuovi contagi per il Covid-19 nelle ultime 24 ore: secondo il bollettino del Ministero della Salute si sono registrati 10.010 casi (ieri 8.804).

I tamponi effettuati sono 150.377. I decessi sono 55, in calo rispetto agli 83 di ieri. Sale al 6,6% la percentuale di positivi al Covid in Italia per tamponi effettuati.

Aumentano ancora i ricoveri: nelle ultime 24 ore sono stati 382 in più rispetto a ieri (complessivamente 6.178).

In aumento anche le terapie intensive (+52), ora in tutto 638. Superata quota 100 mila per i malati in isolamento domiciliare (+8.230, in tutto 100.496).

Rispetto a ieri sono stati effettuati circa 12.500 tamponi in meno: oggi 150.377. Attualmente i positivi sono 107.312 (+8.046).

I decessi hanno raggiunto la cifra di 36.427 (+55). I guariti sono 247.872 (1.908).

Sono 107.312 le persone attualmente positive al Covid in Italia (8.046 in più rispetto a ieri).

Nelle ultime 24 ore la regione con il maggior numero di incrementi dei nuovi casi è la Lombardia (+2.419), seguono Campania (+1.261) e Piemonte (+821).

In tutte le regioni si sono registrati nuovi positivi.

I 10.010 casi di Covid-19 registrati oggi in Italia mostrano un lieve rallentamento nei tempi di raddoppio.