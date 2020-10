Catania in trasferta a Francavilla Fontana. Il match valevole per la quinta giornata di campionato è in programma domenica 18 ottobre alle 15 allo stadio "Giovanni Paolo II".

Catania in trasferta a Francavilla Fontana. Dopo la sosta forzata della quarta giornata di campionato contro il Trapani ormai escluso dal campionato di Serie C,

il Catania prepara il prossimo match in trasferta contro la Virtus Francavilla.

Lo scontro valevole per la quinta giornata della stagione 2020/21 di Lega Pro è in programma domenica 18 ottobre alle 15 allo stadio “Giovanni Paolo II”.

In occasione del match esterno in Puglia la formazione di mister Raffaele troverà dinnanzi a sé una compagine che,

nonostante l’inizio di campionato poco convincente, in diverse occasioni è riuscita a dominare sfruttando soprattutto il fattore casa.

A tal proposito non sono da sottovalutare gli ultimi risultati ottenuti dalla Virtus Francavilla, ossia tre sconfitte e un pareggio casalingo.

Infatti, nel corso di questa stagione i biancoazzurri si sono confrontati con squadre di un certo calibro come Bari e Juve Stabia,

entrambe in lizza per la promozione diretta in Serie B, e Turris, neopromossa messasi in luce per la campagna acquisti durante la sessione estiva di calciomercato.

Ad ogni modo, è da attenzionare l’attuale disponibilità dei componenti della compagine pugliese,

poiché il tecnico biancoazzurro Bruno Trocini non potrà sfruttare le qualità duttili in difesa di Sparandeo, espulso nell’ultima gara contro la Juve Stabia,

mentre è in forte dubbio la convocazione del centravanti Perez a causa di un infortunio durante il match di domenica scorsa.

D’altro canto, in casa Catania si respira grande ottimismo in seguito alla recente vittoria interna contro la formazione stabiese.

Potrà essere sfruttato a vantaggio degli etnei proprio l’ultimo turno di riposo in campionato,

tornando tra l’altro a disposizione del tecnico rossazzurro Pinto, terzino utile alla causa di mister Raffaele nel 3-4-3.

Riflettori puntati anche su Maldonado, centrocampista ecuadoregno di spinta che finalmente potrà competere per la titolarità in campo,

per questo motivo non è da escludere un ballottaggio sulla metà campo con uno tra Welbeck e Rosaia,

tenendo sempre in considerazione la carta Vicente in cabina di regia sin dal primo minuto oppure in corso gara.