Calcio Catania, in difesa c’è Pellegrini

in casa Catania la dirigenza etnea lavora sul fronte delle entrate sfruttando i calciatori al momento svincolati.

Tra questi il club etneo ha di recente ufficializzato l’approdo dell’attaccante d’esperienza ex Cremonese Antonio Piccolo,

elemento camaleontico nel reparto offensivo utilizzato spesso come esterno ma che all’occorrenza può occupare anche la trequarti.

A tal proposito, in queste ultime ore pare che a Torre del Grifo il tecnico etneo Giuseppe Raffaele possa contare su un nuovo innesto in difesa.

Si tratta di Eros Pellegrini, difensore classe 1990 che nella passata stagione ha indossato la maglia del Carpi in Serie C in tredici occasioni.

Nel corso della sua carriera, il difensore trevisano si è messo in mostra durante la stagione 2012/13 in Serie C1 con l’Esperia Viareggio,

formazione con la quale ha messo a segno una rete in ventotto presenze.

Nella foto del Calcio Catania il nuovo difensore Eros Pellegrini

Successivamente Pellegrini, durante l’esperienza a Pisa dal 2013 al 2015 è diventato un punto di riferimento tra le file toscane,

dando il suo apporto da titolare per due stagioni in ben cinquantacinque presenze.

Dopo le parentesi a Siena e a Pordenone, club con i quali ha trovato poco spazio, il terzino veneto è rimasto in terza serie con il Fano,

mentre a inizio 2019 lo stesso Pellegrini ha indossato la casacca del Montebelluna in Serie D totalizzando otto presenze.

Secondo un comunicato ufficiale del Calcio Catania, il difensore ex Carpi ha firmato un contratto annuale fino al 30 giugno 2021.

Questo il comunicato ufficiale:

“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Eros Pellegrini,

nato Treviso il 26 agosto 1990″.

Evidenzia il comunicato:

“Archiviate le esperienze con le squadre Primavera del Treviso e del Palermo, il difensore veneto ha indossato le maglie del Pavia, dell’Esperia Viareggio,

del Pisa, del Siena, del Pordenone, dell’Alma Juventus Fano e, dopo la parentesi con il Montebelluna, del Carpi.

E prosegue:

“Complessivamente, il neo-rossazzurro ha sommato fin qui 172 presenze nelle competizioni professionistiche ufficiali, realizzando tre reti”.

Conclude il comunicato:

“Pellegrini ha sottoscritto un contratto annuale, legandosi al nostro club fino al 30 giugno 2021”.