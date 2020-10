Musumeci prevede nuova ordinanza. Il presidente della Regione: «Irragionevole limite di 30 invitati alle feste di matrimonio». Si pensa a ridurre la capienza sui mezzi di trasporto.

Musumeci prevede nuova ordinanza

Musumeci prevede nuova ordinanza. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, lavora a un provvedimento dovrebbe limitare la capienza sui mezzi trasporto pubblici.

Interessati sarebbero bus di linea, extraurbani, treni e navi.

Inoltre il provvedimento dovrebbe prevedere la intensificazione e la ricerca degli asintomatici tra la popolazione.

Musumeci intervenendo alla tappa degli Innovation Days dal tema “Le isole che ripartono”, promossi dal ‘Il Sole 24 ore’ ha spiegato chiaramente:

«All’interno di una cornice nazionale è giusto che noi governatori possiamo adattare i provvedimenti alle circostanze dei territori, provvedimenti che non possono essere solo restrittivi».

Aggiunge Musumeci:

«Penso al limite irragionevole di 30 invitati alle feste di matrimonio, in Sicilia sono una grande occasione per consolidare rapporti famigliari e tra amici, dietro c’è un’ attività imprenditoriale assolutamente consolidata che rischiamo di mettere sul lastrico».

Continua il presidente della Regione Siciliana:

«Ho chiesto al presidente Conte di fare un provvedimento dove si può comparare il numero degli invitati alla dimensione del locale che deve ospitare l’evento».

Dice il capo della giunta regionale:

«Continuo a ricevere centinaia di proteste da parte di imprenditori perché questa terra di Sicilia non può permettersi di fermarsi».

«Ho contestato e contesto alcune misure contraddittorie e mi auguro si affidi alle Regioni la possibilità di adottare misure diverse caso per caso».

Ribadisce Musumeci:

«I positivi si scoprono solo se si fanno i tamponi. Più tamponi si fanno più scopriamo che ci sono positivi».

«La Sicilia in questo momento in una graduatoria nazionale, non è in una condizione di emergenza».

«Abbiamo 41 ricoverati in terapia intensiva, a fronte di una popolazione di 5 milioni di abitanti, non siamo in una condizione di emergenza ma non siamo neanche rilassati».

Sottolinea il presidente:

«Non credo ci dobbiamo iscrivere al partito del tutto chiuso o tutto aperto, ma la politica deve trovare il giusto equilibrio.

Infine conclude Musumeci:

«In Sicilia siamo su una media giornaliera di 6500-7000 tamponi».

«Abbiamo un milione e cinquecentomila dosi di vaccino influenzale e secondo l’accordo nazionale l’1,5% lo abbiamo messo a disposizione delle farmacie».