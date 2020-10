Covid-19 in Sicilia, 7 morti e 399 contagi. Crescono vertiginosamente i positivi: +154 a Palermo, +126 a Catania. Circa 7.500 i tamponi.

Covid-19 in Sicilia, 7 morti e 399 contagi

Covid-19 in Sicilia, 7 morti e 399 contagi. Aumenta l’epidemia nell’isola, i numeri dell’emergenza coronavirus in Sicilia.

Circa 7.500 i tamponi. Ieri i contagi in più erano stati 366. Sono 52 le persone ricoverate in terapia intensiva (+3), 92 i guariti.

Ecco i nuovi contagiati per provincia (14 sono migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa):

154 a Palermo, 126 a Catania; 22 a Messina; 21 a Caltanissetta; 19 a Trapani; 19 a Siracusa; 15 a Ragusa e 14 a Enna.

Musumeci sdrammatizza «non c’è emergenza»

Il presidente della Regione Nello Musumeci in una videointervista dice:

«La Sicilia in questo momento nella graduatoria nazionale non è in una condizione di emergenza, credo che siamo al sesto e al settimo posto, ma è però chiaro che non siamo neanche rilassati».

Poi aggiunge:

«Fa piacere che qualcuno finalmente mi consideri moderato su questo fronte della gestione pandemia visto che spesso sono considerato un estremista».

Sottolinea il presidente:

«Non credo che bisogna iscriversi al partito del ‘chiudiamo tutto’ e non bisogna neanche iscriversi al partito del ‘teniamo tutto aperto’. La politica deve trovare il giusto punto di equilibrio».

«Abbiamo compiuto ieri 7.000 tamponi, siamo a una media giornaliera di 6.500-7.000, sia quelli tradizionali sia i tamponi rapidi».

Continua ancora il presidente:

«Abbiamo pubblicato un bando tre giorni fa e già hanno aderito 3.000 operatori medici ed infermieri per reclutare alcune migliaia di persone che possono operare i cosiddetti tamponi salivari che vogliamo utilizzare per i ragazzi nelle scuole».

Sottolinea il capo della giunta regionale:

«Abbiamo già comprato 4 milioni di tamponi di cui 2 milioni disponibili, tra tamponi rapidi e tamponi salivari».

Abbiamo i vaccini anti influenza.

Musumeci ha parlato anche dei vaccini anti influenza:

«Ne abbiamo 1.500.000 dosi. Secondo l’accordo nazionale 1,5 % dei vaccini li abbiamo messi a disposizione delle farmacie».

Conclude il presidente:

«Stiamo deliberando un accordo con i medici di famiglia perché anche loro possano adoperarsi per praticare il vaccino antinfluenzale».

Allarmante aumento di contagi in Italia.

Nuovo record di contagi nel Paese per il coronavirus: secondo il bollettino del ministero della Salute in 24 ore si sono registrati 8.804 casi (ieri 7.332).

I morti raddoppiano in un solo giorno da 43 a 83. I tamponi ancora al record, quasi 163 mila.

I pazienti in terapia intensiva aumentano di 47 unità in 24 ore, arrivando a quota 586.

I ricoveri in reparti ordinari crescono invece di 326 unità, raggiungendo la cifra di 5.796.

Gli attualmente positivi a livello nazionale aumentano in 24 ore di 6.821 unità, arrivando a 99.266. I pazienti in isolamento domiciliare sono ora 92.884, con un aumento di 6.448 unità. I guariti e dimessi sono ora 245.964, con un incremento di 1.899 persone.

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro su Twitter scrive:

«I dati odierni confermano che la trasmissione del virus a scuola è limitata rispetto a quella che avviene in comunità, perciò è ancor più importante monitorare e rispettare le regole anche al di fuori del mondo scolastico».

Boom di contagi in Lombardia.

Complessivamente i positivi da inizio epidemia sono ora 381.602, le vittime 36.372. I test molecolari giornalieri sono stati per la precisione 162.932.

Tra le Regioni con più contagi giornalieri da coronavirus la Lombardia ne ha 2.067, seguita dalla Campania con 1.127 e dal Piemonte con 1.033. Il Veneto ne ha 600, il Lazio 594, la Toscana 581, secondo i dati del ministero della Salute.