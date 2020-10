Rivolta contro il pizzo a Palermo, venti arresti. Commercianti di Borgo Vecchio denunciano Boss, gregari ed esattori del racket, decine gli arresti.

Rivolta contro il pizzo a Palermo, venti arresti

Rivolta contro il pizzo a Palermo, venti arresti. Dopo anni di silenzio i commercianti del quartiere Borgo Vecchio si sono ribellati al racket che li opprimeva.

Hanno denunciato gli estortori mafiosi: 20 tra boss, gregari ed esattori del clan sono stati fermati dai carabinieri.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga,

ai furti e alla ricettazione, tentato omicidio aggravato, estorsioni e danneggiamenti.

Oltre venti le estorsioni accertate nel corso dell’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale, tredici delle quali scoperte grazie alle denunce spontanee delle vittime.

In cinque casi, invece, i commercianti hanno ammesso di pagare dopo essere stati convocati dagli inquirenti.

Boss torna in carcere.

Tra gli arrestati figura il boss Angelo Monti, tornato a guidare il clan dopo essere stato scarcerato nel 2017.

Quella scoperta dai carabinieri di Palermo è una storia ordinaria nelle logiche mafiose, che fermano il reggente della famiglia del Borgo Vecchio.

Monti arrestato nel 2007 perché ritenuto al vertice della famiglia e dal 2017 era sorvegliato speciale.

Scoperti anche i “colonnelli” del capomafia:

il fratello, Girolamo Monti, anche lui arrestato nel 2007 e Giuseppe Gambino, già condannato per mafia, che,

secondo le indagini teneva la cassa della famiglia, e faceva da tramite tra i vertici e il gruppo operativo.

Gli esattori del pizzo erano Giovanni Zimmardi, Vincenzo Vullo e Filippo Leto.

Dei traffici di droga si occupavano, invece, Jari Massimiliano Ingarao, nipote del boss, e i suoi due fratelli.

L’inchiesta ha accertato oltre 20 estorsioni e conferma che ‘cosa nostra’ continua ad assistere economicamente le famiglie degli affiliati detenuti.

Accertato, inoltre, che fa cassa coi metodi tradizionali del racket, della droga, e dell’infiltrazione nel tessuto economico.

Cantanti neomelodici al soldo dei clan.

Secondo gli investigatori, la mafia continuava a controllare anche l’organizzazione delle celebrazioni religiose in alcuni quartieri.

I militari dell’Arma hanno scoperto che per la festa della patrona del Borgo Vecchio, Madre Sant’Anna,

‘cosa nostra’ aveva il monopolio dell’organizzazione delle serate musicali animate dalle esibizioni di alcuni cantanti neomelodici.

I mafiosi sceglievano e ingaggiavano i musicisti e, attraverso “riffe” settimanali.

Raccoglievano tra i commercianti le somme di denaro necessarie per lo spettacolo.

Il denaro che restava finiva nella cassa della famiglia mafiosa ed era usato per il mantenimento in carcere dei mafiosi detenuti e per investimenti illegali.

Oltre alla scelta dei cantanti e al loro ingaggio il clan curava le sponsorizzazioni dei commercianti.

Inoltre, autorizzava gli ambulanti a vendere la merce durante la festa, regolandone anche la posizione nelle strade del rione.