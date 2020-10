Silvestri rinnova con il Catania. Il difensore etneo a segno per la quarta volta in settantasette presenze dopo la trasferta a Monopoli, si lega al club etneo fino al 30 giugno 2023.

Silvestri rinnova con il Catania. Dopo le prime due giornate di campionato la squadra di mister Raffaele è riuscita ad annullare la penalizzazione di quattro punti.

Il merito di quest’impresa va certamente riconosciuto al collettivo etneo in grado di ottenere due vittorie e un pareggio in stagione al momento,

ma anche al lavoro del tecnico etneo focalizzato sul reparto difensivo.

Infatti, in queste prime tre giornate i marcatori del Catania sono stati Claiton nel match contro la Paganese,

Silvestri durante la trasferta a Monopoli e per ultimo Tonucci in occasione del confronto con la Juve Stabia allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini.

In virtù proprio del rafforzamento in difesa,

in queste ultime ore il Calcio Catania ha trovato l’accordo con Tommaso Silvestri per prolungare il contratto fino al 30 giugno 2023.

Il difensore etneo alla sua terza stagione alle pendici dell’Etna è riuscito a siglare fino ad oggi quattro reti in settantasette presenze.

Nella foto di Riccardo Caruso al centro il difensore del Catania Tommaso Silvestri

Queste le sue parole ai microfoni del Calcio Catania:

“Ringrazio la società e in particolare l’amministratore unico Nico Le Mura, il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino,

e il responsabile dell’area tecnica Vincenzo Guerini, per la fiducia che mi è stata dimostrata fin dal primo giorno in ritiro”.

Spiega Silvestri:

“Poter continuare ad indossare questa gloriosa maglia è per me motivo di grande orgoglio e farò di tutto per onorarla quotidianamente in campo e fuori,

come ho sempre cercato di fare fin qui”.

E prosegue:

“Ringrazio inoltre lo staff tecnico, i miei compagni e tutte le persone che ogni giorno lavorano per creare qualcosa d’importante a Catania;

per noi dev’essere la stagione della rinascita e solo con il lavoro, la fame e l’umiltà possiamo raggiungere i nostri obiettivi”.

Conclude Silvestri:

“Un pensiero speciale per la mia famiglia, la mia compagna Silvia e mia figlia Camilla:

mi danno la forza per affrontare ogni sfida e mi auguro di poterle rendere orgogliose dei miei risultati”.