Dino Mondello espone al Panama Bistrot – intervista

Dal 4 al 25 ottobre Dino Mondello propone la mostra fotografica "Abitare il silenzio" nelle sale del Panama Bistrot a Messina.

Immaginate due sale confortevoli e accoglienti per lo stile dinamico nel fondere tradizione e innovazione.

Al suono dei passi si accompagna la musica di sottofondo e il rumore di stoviglie, gli arnesi d’arte dello chef.

Mentre il Panama Bistrot si prepara ad un’altra serata, lo sguardo si perde nel silenzio di 20 foto, scattate da Dino Mondello in viaggio nelle città europee.

Dino Mondello ci consegna foto – documento di Roma, Milano, Verona, Parigi, Amsterdam, Madrid, Rimini e Sicilia.

D’un tratto, a due passi dal Teatro Vittorio Emanuele, ci ritroviamo a Vienna, di fronte al Teatro dell’Opera, catturati dalla scultura gigante del coniglio rosa di Ottmar Horl.

Ciascuna foto sembra la cartina tornasole dell’Uomo contemporaneo.

Fagocitato dagli spazi cementificati e digitali, col capo chino sul cellulare.

Attore e testimone di solitudini standardizzate in fast food, oppure specchiate su vetrate talmente ampie da portare il cielo dentro i rigorosi palazzi allineati.

Laddove i rumori d’intorno recitano la parte della vita in azione.

Ma la vita è davvero in azione quando riesce a sorprendere l’ego distratto, a dare spazio ad un dialogo, a fare incrociare gli sguardi, a non temere il silenzio.

Dinanzi all’esplosione dei colori della natura e agli spazi sconfinati del mare, è il silenzio che ammutolisce i rumori.

“Abitare il silenzio” contiene la verità di un momento in un luogo, la menzogna filtrata dalla lente di una fotocamera e la non- presenza del nulla.

E’ uno status che declina la presenza in modo diverso, perché è il bozzolo dei suoni che si ascolteranno, dei sentimenti che saranno emozioni, delle parole ascoltate nei pensieri.

Il silenzio sembra essere un sasso gettato in uno stagno, alla pari di una parola, come raccontava Gianni Rodari nella “Grammatica della fantasia“:

«Un sasso gettato in uno stagno suscita onde concentriche che si allargano sulla sua superficie, coinvolgendo nel loro moto, a distanze diverse,

con diversi effetti, la ninfea e la canna, la barchetta di carta e il galleggiante del pescatore.

Oggetti che se ne stavano ciascuno per conto proprio… […]

Quando poi tocca il fondo, sommuove la fanghiglia, urta gli oggetti che vi giacevano dimenticati […]

Innumerevoli eventi, o micro eventi, si succedono in un tempo brevissimo. »

Non diversamente dalla parola per Gianni Rodari, anche il silenzio abita nei luoghi dell’anima.

Muove l’inconscio e si manifesta come l’eco.

Finisce di esistere quando una parola pensata diventa un suono parlato, in uno scenario dove i rumori rappresentano la vita apparente.

Forse che riscoprire il valore del silenzio non possa riportare l’umanità ad abitare una vita che riconosca l’armonia nel tempo interiore con quello esteriore?

Dino Mondello ci ha illustrato il valore della fotografia e come nasce la mostra “Abitare il silenzio”.

Per Lei cosa significa la fotografia?

«Fotografare significa conoscere e conoscersi, indagare e indagarsi, narrare.»

Se ciascun viaggio consegna più narrazioni di un luogo, allo stesso tempo una fotografia può suggerire

tante letture quanti sono i dettagli catturati.

Quale dettaglio incuriosisce il suo interesse, tale da diventare esso stesso la narrazione di uno scenario?

«L’ambito di interesse principale della mia ricerca è il paesaggio urbano, ben esplorato, fin da fine ‘800, da grandi maestri come:

Eugene Atget, Walker Evans, Lee Friedlander, Robert Adams, Stephen Shore, e in Italia Luigi Ghirri e Guido Guidi.

Il paesaggio urbano è l’esito della relazione tra l’uomo, e le sue attività, e la natura.

Ma il paesaggio urbano in fotografia è una “menzogna” perché citando Smargiassi:

“[…] La fotografia ha sempre “mentito” perché non può fare altro, perché il processo di trasposizione della realtà in un’immagine bidimensionale glielo impone,

perché la sua fabbricazione richiede una lunga catena di scelte, ognuna delle quali ne modifica la trama e il senso”.

Come nasce il progetto “Abitare il silenzio”?

«Il progetto “Abitare il silenzio” nasce per l’insistenza di Alessandra Lanza, titolare del Panama Bistrot, che mi propose un lavoro su città europee.

La scelta delle fotografie del mio archivio fotografico iniziò in maniera casuale con una fotografia scattata a Vienna nel 2017.

In quella foto le architetture delimitano, come delle quinte, una sorta di palcoscenico sul quale si svolge la rappresentazione dell’incontro di due vite.»

Qual’ è il filo rosso che lega le foto che compongono il percorso della mostra?

«Il filo conduttore divenne allora “la complessità del vivere dentro gli spazi della città” come ben dice Marietta Salvo nella presentazione della mostra.»

L’immaginario collettivo ricorderà il 2020 come l’anno del lockdown da Covid-19, delle strade senza

Rumore, di contro alla riscoperta dei suoni della natura.

Pensa che la fotografia possa essere uno strumento idoneo a comprendere la pienezza del silenzio, quasi fosse uno spazio di riflessione su quanto precede e di attesa su quanto segue?

«La fotografia inganna l’occhio: è la rappresentazione menzognera di un frammento di realtà irripetibile.

Ma la fotografia è di per sé silenziosa e il silenzio è sicuramente uno spazio di riflessione.»

La mostra “Abitare il silenzio” offre un viaggio immaginario in metropoli e in periferie, trasformandosi in un viaggio interiore.

Tra le foto, viene immortalata una coppia che contempla il mare, mentre a sua volta lo fotografa.

Forse che “abitare il silenzio” non è uno status dell’animo umano, replicante il rinnovarsi della vita, abitando se stessi fra gli altri?

«Si, indubbiamente.»

La mostra fotografica di Mondello ricorda come lo spazio e il tempo siano contenitori di emozioni da proiettare d’intorno a noi stessi, tale che il progresso urbano possa dialogare con la natura.