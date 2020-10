Catania-Trapani, il derby non si giocherà. La squadra granata, a seguito dell'assenza in campo nelle prime due giornate di Serie C, è stata esclusa dal campionato. Etnei vincono a tavolino.

Catania-Trapani, il derby non si giocherà. Tra qualche ora sarebbe andato in scena il derby tra Catania e Trapani valevole per la quarta giornata di Serie C,

eppure il match in questione non si giocherà a causa della decisione del Giudice Sportivo di estromettere la squadra granata dal campionato,

con il Catania che, dunque, ottiene la vittoria a tavolino e sale a sei punti in classifica.

A determinare suddetta scelta la mancata presentazione in campo da parte del Trapani in occasione delle prime due gare in stagione.

Assenza che non solo ha portato alla sconfitta a tavolino della compagine trapanese, ma alimenta man a mano il rischio di aprire una voragine nel panorama calcistico siciliano.

Correlativamente all’esclusione dal campionato, ad alimentare la situazione drammatica in casa granata,

anche un’istanza di fallimento presentata di recente da alcuni dipendenti, istanza di cui si discuterà mercoledì 21 ottobre nel Tribunale di Trapani,

anche se con buone probabilità il destino della società siciliana, purtroppo, sembra già scritto,

così come sembra scritta una pagina dal sapore amaro per la città di Trapani e dei suoi tifosi.