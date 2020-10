Calcio Catania, TFN sblocca il "caso Maldonado". Il TFN accoglie il ricorso del club etneo inerente al tesseramento del calciatore ecuadoregno alle pendici dell'Etna.

Calcio Catania, TFN sblocca il “caso Maldonado”

Calcio Catania, TFN sblocca il caso Maldonado. Dalla prossima giornata di campionato mister Raffaele potrà finalmente contare su Luis Maldonado,

centrocampista ecuadoregno giunto alle pendici dell’Etna nel corso del calciomercato concluso lunedì 5 ottobre.

Tuttavia a pochi giorni dal suo arrivo sono sorte alcune problematiche legate allo status dello stesso Maldonado,

status contrastante con le norme della FIGC secondo cui per il campionato di Serie C 2020/21 non è possibile tesserare calciatori con cittadinanza di un paese extra UE,

anche nel caso in cui i giocatori di questa categoria godano di uno status differente da quello di professionista in Italia.

In seguito il Calcio Catania ha presentato il ricorso dinnanzi al TFN (tribunale federale azionale figc) in merito al tesseramento di Maldonado,

ricorso che soltanto oggi è stato accolto dallo stesso TFN, permettendo dunque al club etneo di integrare il centrocampista in rosa.

Queste le parole di Luis Maldonado ai microfoni del Calcio Catania:

“In attesa del provvedimento sudavo ed ero nervoso, adesso sono felice e mi sembra davvero di rinascere”.

“Non volevo andar via, in un mese trascorso qui sono stato trattato benissimo”.

Sottolinea Maldonado:

“Sono stato tutelato e incoraggiato dal direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino: ha preteso che io non mi allontanassi da Torre del Grifo,

mostrandomi concretamente fiducia e continuando a considerarmi parte integrante del gruppo-squadra,

nonostante l’incertezza della mia posizione”.

E prosegue:

“Sono stato sostenuto dalla mia ragazza e dai miei genitori e ho sentito la fiducia dell’allenatore e dei compagni,

ne sono fiero e ora sono pronto a dare più del massimo, per il gruppo e per la maglia”.

Conclude Maldonado:

“Siamo forti, siamo coesi e abbiamo fame”.

“Forza Catania, per me inizia una splendida avventura”.