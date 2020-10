Catania-Juve Stabia 1-0, tapin di Tonucci. I rossazzurri conquistano i primi tre punti effettivi in classifica, la Juve Stabia non replica il precedente successo esterno in casa della Vibonese.

In occasione della terza giornata di campionato, la formazione rossazzurra scende in campo con il 3-4-3.

In porta ancora titolare Miguel Angel Martinez.

Nel tridente difensivo spazio a Claiton in mezzo accompagnato da Tonucci a sinistra e Silvestri sulla destra.

Foto Riccardo Caruso

Sulle corsie esterne mister Raffaele conferma Alessandro Albertini e Andrea Zanchi,

mentre in mediana spunta la novità dal primo minuto Nana Welbeck assieme a Giacomo Rosaia.

In attacco il tecnico etneo sceglie la prima punta Manuel Sarao supportato dagli esterni Michele Emmausso, nuovo acquisto rossazzurro, e il giovane Kevin Biondi.

Per la Juve Stabia mister Padalino adotta un 4-3-3 dall’assetto più arretrato. Conferma per l’estremo difensore classe 1984 Matteo Tomei.

Difesa campana formata dai terzini Alessandro Garattoni e Alberto Rizzo e dalla coppia centrale Troest-Allievi.

A centrocampo spazio al regista Luca Berardocco retto alle spalle dai mediani Andrea Vallocchia e Alessandro Mastalli.

Per il reparto offensivo l’allenatore delle “vespe” si affida al centravanti Niccolò Romero aiutato da Iacopo Cernigoi e Francesco Golfo in posizione di esterni.

Pressing alto e fraseggio di qualità sono gli elementi chiave dei primi istanti di gara,

con le due compagini che dominano in termini di possesso palla cercando di sfondare le linee avversarie.

Nonostante un equilibrio ben distribuito in campo, nel primo quarto d’ora di gara spiccano gli interventi in chiusura difensiva di Tonucci e Albertini,

grazie ai quali la Juve Stabia non riesce a concretizzare due occasioni sotto la porta degli etnei sul tandem Golfo-Cernigoi.

Foto Riccardo Caruso

Quest’ultimo, infatti, al minuto 17 prova a sorprendere Martinez di testa ma il pallone termina a lato.

Inoltre le “vespe” insistono anche al minuto 22 quando Vallocchia si coordina per il tiro da fuori area ma spedendo la sfera sopra la traversa.

Tuttavia è al ventiquattresimo minuto che il Catania approfitta della maggiore profondità messa in atto e riesce ad andare in vantaggio.

In questa occasione Silvestri, ricevendo palla a destra sulla punizione di Rosaia, scarica in mezzo all’area e trova Tonucci,

il quale aggancia il pallone nella mischia sotto porta e sul secondo palo insacca il tapin che regala ai rossazzurri il gol dell’uno a zero.

La risposta della Juve Stabia giunge al minuto 36 con Mastalli che cerca l’angolo dai venti metri ricevendo la respinta di pugno di Martinez che tiene la sfera in campo.

Inoltre gli stabiesi si avvicinano al pareggio al minuto 39 quando Romero carica il destro neutralizzato ancora una volta da Martinez,

conclusione in seguito al quale Vallocchia calcia di prima a tu per tu col portiere etneo ma scagliando la palla sugli spalti in posizione di offside.

Molto dubbiosa l’occasione del Catania al minuto 42 sugli sviluppi di una punizione dalla distanza.

In questo frangente, infatti, inizialmente Claiton calibra un tiro a scorpione nella carambola in area,

mentre subito dopo Tonucci, colpendo l’interno della traversa, manda il pallone oltre la linea in rete e beffa la difesa campana,

ma per il direttore di gara non è gol e dunque si riparte dalla lancio con le mani di Tomei.

Al rientro dagli spogliatoi le due formazioni rimangono intatte, mister Raffaele passa a un 4-4-2 in fase di non possesso,

mentre la squadra campana del tecnico Paladino si ricompatta rispetto al primo tempo e intensifica la propositività in attacco.

Così al minuto 52 è Berardocco che prova a sorprendere la difesa etnea calciando da fuori area ma senza ulteriori riscontri.

Foto Riccardo Caruso

In seguito al tiro del regista stabiese, Fantacci si spinge sotto la porta catanese e carica il sinistro,

che tuttavia si spegne al di sopra della traversa.

Per mantenere l’assetto spostato in zona arretrata l’allenatore etneo si gioca la carta Reginaldo al posto di Emmausso assieme a Sarao,

con quest’ultimo che comunica spesso sulla metà campo per spingere le manovre offensive.

Da evidenziare in questi minuti la prestazione di Martinez, in più occasioni chiamato a mantenere il ‘clean scheet’,

come avviene al minuto 70 quando il portiere catanese respinge il diagonale di Romero sul secondo palo,

e anche al minuto 80 bloccando la punizione di Berardocco.

Il dialogo più intenso tra i reparti del Catania impegna la difesa stabiese al settantasettesimo,

minuto in cui Reginaldo cerca di scavalcare Tomei con un pallonetto poco deciso senza insaccare dentro.

Negli ultimi istanti del match la Juve Stabia tiene in serbo le forze per pressare più efficacemente sotto la porta siciliana,

mentre il Catania tiene notevolmente botta spostando il baricentro più indietro.

Dopo il rasoterra di Romero parato da Martinez al minuto 83, è al minuto 88 che il Catania spreca una clamorosa occasione per raddoppiare.

In questa occasione Pecorino, sull’affondo di Reginaldo, calcia davanti Tomei ma l’estremo difensore campano ipnotizza l’attaccante etneo.

L’ultimo guizzo di gara che le “vespe” non capitalizzano avviene al minuto 92 quando Martinez nega la gioia del gol a Mastalli,

vanificando in questo modo le speranze di un pareggio da parte della Juve Stabia.

Foto Riccardo Caruso

Termina dunque sul punteggio di uno a zero il confronto tra Catania e Juve Stabia allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini.

Gli etnei conquistano i primi tre punti effettivi in classifica ottenendo la seconda vittoria consecutiva,

mentre i campani non incidono in trasferta diversamente dal match contro la Vibonese.

CATANIA-JUVE STABIA 1-0

CATANIA (3-4-3): Martinez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Albertini, Welbeck (86′ Vicente), Rosaia, Zanchi; Emmausso (71′ Reginaldo), Sarao (86′ Pecorino), Biondi (76′ Izco).

A disp. di Raffaele: Confente, Della Valle, Calapai, Izco, Vicente, Panebianco, Reginaldo, Piovanello, Pecorino, Gatto, Manneh.

JUVE STABIA (4-3-3): Tomei; Garattoni, Troest, Allievi, Rizzo (86′ Bubas); Vallocchia (81′ Scaccabarozzi), Berardocco, Mastalli; Cernigoi, Romero, Golfo (45′ Fantacci).

A disp. di Padalino: Lazzari, Maresca, Oliva, Codromaz, Mulè, Bovo, Volpicelli, Scaccabarozzi, Fantacci, Bubas, Guarracino.

ARBITRO: Nicolò Marini (Trieste)

AMMONIZIONI: Troest (JST), Reginaldo (CT), Allievi (JST), all. Padalino (JST), Garattoni (JST)

RECUPERO: 1′ p.t., 4′ s.t.

MARCATORI: 24′ Tonucci (CT)