Parla Raffaele: "Aggredire con determinazione". Nella conferenza stampa pre-gara tra Catania e Juve Stabia, l'allenatore etneo ha analizzato la preparazione della squadra per il turno infrasettimanale. Saranno ancora assenti Santurro, Dall'Oglio e Pinto.

Parla Raffaele: “Aggredire con determinazione”

Parla Raffaele: “Aggredire con determinazione”. Dopo la vittoria esterna contro il Monopoli grazie allo stacco di testa di Silvestri su corner,

il Catania si prepara per affrontare la Juve Stabia, retrocessa dalla Serie B, nel turno infrasettimanale di mercoledì 7 ottobre alle 15,

quasi certamente sul campo neutro del “Sicula Trasporti Stadium” di Lentini mentre prosegue la manutenzione del manto erboso del “Cibali”.

In vista del match di domani è intervenuto in conferenza stampa il tecnico etneo Giuseppe Raffaele,

il quale si è innanzitutto rivelato soddisfatto per la prestazione offerta nella trasferta a Monopoli.

Si conclude il calciomercato e appare all’orizzonte la lista degli svincolati dalla quale la società di via Magenta potrebbe prelevare qualche innesto.

Secondo l’allenatore rossazzurro il confronto con la Juve Stabia sarà un’occasione per “capire quali caratteristiche mancano alla squadra”,

affermando sia che serve ancora un difensore per terminare il reparto arretrato,

sia che potrebbe tornare utile un ritocco sulla posizione di esterno offensivo della rosa etnea.

Inoltre Raffaele ha specificato come la gara di mercoledì si riveli anomala per via della preparazione in un unico giorno,

in particolare a causa dei turnover da applicare sin virtù di un confronto con lo staff tecnico.

“Costruzione di gioco, costruzione in velocità, combinazioni, scambi tra reparti e fase di non possesso”, come dichiara Raffaele,

sono gli elementi su cui si è concentrato il lavoro del collettivo siciliano,

puntualizzando come sia fondamentale un feeling maggiore tra i giocatori per uniformare la squadra.

Queste le parole di Giuseppe Raffaele:

“Si è chiuso il mercato dal punto di vista dei trasferimenti, ci guarderemo attorno dopo questa partita,

dobbiamo avere un difensore per completare dietro e valutare a 360 gradi Maldonado per cui, se si risolve, saremmo a cavallo”.

Qualche dettaglio sulla preparazione atletica della rosa:

“Ieri abbiamo fatto una seduta di scarico per chi non ha giocato,

verificheremo insieme allo staff la situazione fisica di chi ha giocato,

e vediamo anche se chi non ha giocato può dare una mano”.

E specifica:

“Bisogna concentrarsi su quella che è la partita domani e sugli undici da mandare in campo”.

“In questo momento dobbiamo migliorare nei rifornimenti, dobbiamo far salire la squadra sugli esterni e migliorare nelle uscite”.

Da parte dell’allenatore rossazzurro dal punto di vista mentale si avverte molta positività per la gara di domani,

un match in cui gli etnei sfideranno una compagine che ha conquistato la vittoria in casa della Vibonese e che punta a replicare il successo esterno.

Giuseppe Raffaele afferma:

“C’è fiducia, la squadra voleva questo risultato (la vittoria a Monopoli, ndr.) e l’ha ottenuto con determinazione, arriviamo con un approccio mentale ottimo”.

“Quella penalizzazione alla prima di campionato poteva essere pesante soprattutto dopo il pareggio contro la Paganese,

invece l’abbiamo annullata”.

Precisa l’allenatore etneo:

“Ho detto ai ragazzi a fine partita di stare calmi e avere fiducia, questa è una partita per noi da aggredire con determinazione”.

Il tecnico rossazzurro, inoltre, nel corso della conferenza ha accennato a qualche dettaglio inerente alla titolarità dei portieri,

tenendo in considerazione l’arrivo del portiere classe 1998 Alessandro Confente.

Sul punto, Raffaele ha dichiarato:

“Santurro deve stare per un periodo abbastanza lungo in attivo, Della Valle sarà fuori dalla lista”.

“Martinez ha fatto molto bene, ha dato sicurezza, in questo momento il numero 1 in porta è lui ma non esiste nulla di preordinato,

tutti quanti si devono guadagnare il posto con determinazione, non per simpatia o antipatia”.

Prosegue Raffaele:

“Per forza di cose questa squadra deve giocare con tre difensori, dietro abbiamo un reparto invidiabile non soltanto per questa categoria”.

“Domenica scorsa, avendo una difesa nuova abbiamo preferito proteggerla con un vertice basso,

intanto aspetto il rientro di Pinto per la qualità che può dare”.

E conclude:

“Per quanto riguarda il numero degli esterni, questi non bastano mai, inoltre Dall’Oglio e infortunato e pure Pinto,

in questo momento avere tutti i giocatori a disposizione sarebbe stato utile”.

Questi i ventidue convocati per la sfida contro la Juve Stabia:

PORTIERI: 12 Salvatore Della Valle, 32 Alessandro Confente, 22 Miguel Ángel Martínez;

DIFENSORI: 16 Alessandro Albertini, 26 Luca Calapai, 3 Claiton Dos Santos Machado, 33 Antonio Panebianco,

5 Tommaso Silvestri, 18 Denis Tonucci, 29 Andrea Zanchi;

CENTROCAMPISTI: 21 Kevin Biondi, 13 Mariano Julio Izco, 8 Giacomo Rosaia, 4 Bruno Leonardo Vicente, 6 Nana Addo Welbeck-Maseko;

ATTACCANTI: 28 Michele Emmausso, 10 Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca, 7 Alessandro Gatto, 19 Kalifa Manneh,

31 Emanuele Pecorino, 17 Enrico Piovanello, 9 Manuel Sarao.