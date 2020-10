Covid-19, chiude sala parto Policlinico Catania. Dodici contagiati a Ostetricia e Ginecologia, ridotti i ricoveri in tutti i reparti.

Covid-19, chiude sala parto Policlinico Catania. L’Azienda Policlinico di Catania provvede per eliminare il focolaio di coronavirus.

Dodici dipendenti infettati operativi presso Ostetricia, Ginecologia, Pronto ostetrico e sala parto.

Dopo un incontro tra sindacati e il direttore generale Antonio Lazzara si è deciso di chiudere la sala parto.

Il provvedimento di chiusura per tutelare pazienti e operatori sanitari.

La direzione generale ha disposto una drastica riduzione dei ricoveri ordinari in tutti i reparti, delle attività ambulatoriali e il divieto d’ingresso dei parenti.

Tempestiva la nota dei sindacati:

«Dal momento in cui risultano saturi i posti letto Covid presenti all’interno della Rianimazione del presidio ospedaliero San Marco è stato anticipato che fra qualche giorno verranno attivati i posti letto covid della rianimazione del Policlinico Rodolico».

Aggiungono i responsabili del sindacato:

«La Fsi-Usae anche in questa circostanza al fine di affrontare il massimo grado di tutele per il personale sanitario tutto, e dei pazienti, si è posta nell’ottica della collaborazione con i vertici del Policlinico, certa di trovare immediate e utili soluzioni alla problematica in corso».