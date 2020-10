Catania prepara la sfida contro la Juve Stabia. Il match valevole per la terza giornata di campionato è in programma mercoledì 7 ottobre alle 18:30. Da definire la questione stadio, in pole position spicca il "Sicula Trasporti Stadium".

Catania prepara la sfida contro la Juve Stabia. Grazie alla vittoria in casa del Monopoli di domenica scorsa, il Catania torna a zero punti in classifica,

annullando di fatto la penalizzazione di quattro punti inflitta dal TFN per inadempimenti relativi alla gestione Pulvirenti.

Il prossimo avversario degli etnei sarà la Juve Stabia, formazione retrocessa in Lega Pro alla fine della stagione scorsa.

Il match valevole per la terza giornata di campionato è in programma mercoledì 7 ottobre alle 18:30.

E’ ancora da risolvere la questione dello stadio in cui si disputerà il confronto tra le due squadre,

anche se con buone probabilità sarà il “Sicula Trasporti Stadium“ l’impianto sportivo designato in attesa di lavori di manutenzione del manto erboso al “Massimino”.

Per il Catania si tratta di una sfida di alto livello calcistico in virtù dell’entità della formazione stabiese,

la quale tuttavia non è mai riuscita a prevalere sui rossazzurri in trasferta nel corso degli scontri testa a testa.

Al di là di ciò, mister Raffaele potrebbe puntare sui nuovi innesti giunti in Sicilia negli ultimi giorni di calciomercato terminato ieri,

apportando alla rosa etnea ulteriore potenziale all’interno di una squadra piano piano completata.

D’altro canto il Catania trova dinnanzi a sé una compagine che si è spesso rivelata ostica sia per la terza serie che per la Serie B,

categoria in cui la Juve Stabia non è riuscita a mantenere la permanenza nella stagione 2019/20 dopo una promozione diretta nella stagione precedente.

Ciononostante la formazione campana potrebbe non risentire del fattore campo, soprattutto in considerazione dell’ultimo risultato ottenuto.

Infatti la Juve Stabia nella gara di domenica scorsa è riuscita a sconfiggere la Vibonese al di fuori delle mura amiche sul punteggio di zero a uno,

evidenziando dunque grande compattezza in trasferta e archiviando la sconfitta in casa contro il Monopoli durante la prima giornata.