Mazzarani lascia Catania, in porta ecco Confente. Il centrocampista laziale, dopo cento presenze in maglia etnea e ventiquattro reti, giocherà al Livorno. Confente, portiere classe 1998, ceduto dal Chievo Verona.

Mazzarani lascia Catania, in porta arriva Confente

Mazzarani lascia Catania, in porta ecco Confente. Si è da poco conclusa una sessione di calciomercato estivo molto intensa per la SIGI Spa,

la nuova proprietà del Calcio Catania che in queste ultime settimane ha rivoluzionato la rosa etnea a disposizione di mister Raffaele.

Nello specifico, la dirigenza etnea ha ulteriormente plasmato la squadra rossazzurra attraverso alcune operazioni last minute,

come la cessione di Jacopo Furlan all’Empoli in Serie B e quella di Alessio Curcio alla neo-promossa Foggia in terza serie.

Inoltre, a poche ore dallo scadere della fine di mercato, il Calcio Catania ha risolto il nodo legato alla cessione di Andrea Mazzarani.

Infatti, il centrocampista laziale, che con la maglia etnea ha raggiunto le cento presenze impreziosite da ventiquattro reti,

indosserà la casacca granata del Livorno in Serie C.

Sul fronte delle entrate, la società di via Magenta ha ufficializzato l’approdo alle pendici dell’Etna di Alessandro Confente,

estremo difensore classe 1998 acquistato a titolo definitivo dal Chievo Verona, attualmente militante tra i cadetti.

Confente, cresciuto nel settore giovanile proprio della formazione veneta, nella stagione 2018/19 è stato tesserato dalla Reggina,

mentre nella scorsa stagione è rimasto in Serie C con la maglia del Siena,

totalizzando dunque sessantuno presenze in terza serie tra cui diciannove ‘clean sheet’.

Infine il giovane portiere veronese ha raccolto anche due presenze con la Nazionale italiana Under 19 durante la stagione 2016/17.

Questo il comunicato ufficiale del Calcio Catania:

“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.C. ChievoVerona il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Confente,

nato a Soave (Verona) il 7 giugno 1998″.

Prosegue il comunicato:

“Archiviata l’esperienza nel settore giovanile gialloblù, il portiere veneto ha indossato le maglie della Reggina nel 2018/19,

e del Siena nella scorsa stagione,

sommando complessivamente 61 partite in Serie C (19 le gare concluse senza reti al passivo)”.

E conclude:

“Confente vanta due presenze in Nazionale Under 19”.