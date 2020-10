Furlan e Curcio salutano il Catania. Dopo trenta presenze in maglia etnea, il portiere friulano giocherà con l'Empoli in Serie B. Per Curcio, autore di quattro reti in quattordici presenze, nuova permanenza in Lega Pro con il Foggia.

Furlan e Curcio salutano il Catania. A poche ore dalla fine della sessione di calciomercato estivo in casa Catania si lavora sugli esuberi da cedere altrove.

Sul fronte delle uscite la SIGI è riuscita da un lato a costruire una squadra ex novo a disposizione di mister Raffaele,

ma dall’altro ha dovuto fare i conti con la cessione di innesti importanti per il club etneo nelle stagioni passate.

Tra questi spicca sicuramente il nome di Moise Mbende, difensore che si è distinto soprattutto sotto la gestione di Cristiano Lucarelli ottenendo ben presto il posto da titolare,

e quello dell’attaccante Davis Curiale che, tuttavia, nelle ultime stagioni alle pendici dell’Etna non ha trovato un feeling costante con i gol.

Merita considerazioni a parte l’addio dal calcio giocato di Marco Biagianti, ex capitano etneo che, non rientrando nei piani tecnici della dirigenza rossazzurra,

ha deciso di appendere le scarpe al chiodo e dimostrare ancora una volta il forte legame con la città di Catania.

Secondo un comunicato ufficiale del Calcio Catania, ci sono altri due calciatori pronti a lasciare Torre del Grifo.

Si tratta dell’estremo difensore Jacopo Furlan e del playmaker Alessio Curcio, entrambi cardini in rossazzurro alla guida del tecnico livornese nella stagione 2019/20.

Per quanto concerne il futuro del portiere friulano, Furlan si aggregherà alla rosa dell’Empoli in Serie B,

sebbene sia ancora da scoprire se otterrà subito un posto da titolare o fare da secondo portiere rispetto ad Alberto Brignoli.

Nuova avventura ma sempre in Lega Pro, invece, per Curcio che, dopo quattro gol in quattordici presenze in maglia rossazzurra,

saluta la Sicilia e approda in Puglia, dove sarà un nuovo componente del Foggia a disposizione dell’allenatore Vincenzo Maiuri.