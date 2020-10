Elezioni, Di Pietro a Enna, Firrarello a Bronte e Bellia S.G. La Punta. Scrutinio in 60 Comuni. Agrigento verso il ballottaggio Micciché-Firetto.

Elezioni, Di Pietro a Enna, Firrarello a Bronte e Bellia S.G. La Punta. Questi i primi riscontri ufficiali, seppur parziali, dai seggi dei 60 Comuni siciliani coinvolti nel rinnovo delle amministrazioni locali.

A Enna il sindaco uscente Maurizio Di Pietro sostenuto dal centrodestra e Italia Viva è in vantaggio con il 56% dei voti.

Molto indietro lo sfidante Dario Cardaci (25%) sostenuto dal Pd e dall’Udc, percentuali a una cifra per gli altri candidati:

Maurizio Bruno Cives (8%), Giuseppe Savoca Lega (6.4%) e Cinzia Amato M5s (4.5%).

Ad Agrigento si va verso il ballottaggio tra il candidato civico Franco Micciché (38.5%) e l’uscente Lillo Firetto (26%).

Marco Zambuto sostenuto da (DB, Forza Italia, e Udc) al 18% sarebbe terzo.

A Termini Imerese (Pa), è in atto la prova di alleanza M5s-Pd, la candidata Maria Terranova è in vantaggio col 44% dei voti.

Seguono gli sfidanti Pierfrancesco Caratozzolo (Forza Italia, Lega Db e Ora Sicilia) al 28%, Anna Amoroso di Fdi e Udc (26%) e sulla civica Paola Vallelunga (1%).

In provincia di Catania si vota solo in sette Comuni dopo che Tremestieri Etneo è stato escluso a causa di illeciti penali rilevati dalla magistratura nella raccolta e autenticazione delle firme.

Le elezioni sono state spostate il 29 e 30 novembre.

A Bronte l’ex senatore Pino Firrarello sembra andare verso la vittoria al primo turno, al momento ha più del 44% dei voti.

A San Giovanni La Punta, altro Comune della provincia di Catania che vota col proporzionale, l’uscente Bellia è già oltre il 59% dei voti.

Seguono Santo Trovato con il 22%, a ruota Seminerio con il 12% e Rannone del M5s al 7%.

A Trecastagni è avanti Pippo Messina del centrodestra, partiva favorito.

Nella foto da sinistra: Di Pietro sindaco di Enna – Firrarello sindaco di Bronte – Bellia, sindaco di S.G. La Punta

A Mascali vittoria a un passo per l’uscente Luigi Messina sullo sfidante Giuseppe Leonardo Cardillo.

A Pedara Alfio Cristaudo (centrosinistra) al momento precede ad Antonio Fallica (centrodestra), staccato Nuccio Tropi del M5s.

Massimo Grillo, 57 anni, ex deputato regionale e nazionale (ex Dc, Ccd, Cdu/Udc) è in vantaggio a Marsala sul sindaco in carica Alberto Di Girolamo (Pd).

Il vantaggio di Grillo, sostenuto da un ampio schieramento di centrodestra e da esponenti politici locali che cinque anni fa hanno appoggiato Di Girolamo, si distingue sia nei quartieri popolari che in centro.

Secondo alcune proiezioni, Grillo potrebbe addirittura sfiorare il 60% dei consensi, contro il 30% di Di Girolamo, e quindi essere eletto sindaco al primo turno.

Pochi, finora, i consensi raccolti da Aldo Rodriquez (M5S), intorno al 6%, Giacomo Dugo Lega), circa il 4%, e Sebastiano Grasso (movimento Arcobaleno).

Due sindaci siciliani subito eletti.

In due Comuni dell’isola l’elezione del sindaco è stata immediata.

Giuseppe Minutilla, 66 anni, è stato confermato primo cittadino di San Mauro Castelverde, un paese di 1847 anime nelle Alte Madonie:

era l’unico candidato sostenuto dalla lista “SIAmo San Mauro”.

Anche a Gibellina provincia di Trapani eletto l’unico candidato presentato alle comunali: si tratta di Salvatore Sutera.

Il sindaco è stato rieletto con la lista “Continuiamo insieme con Sutera sindaco”.

Affluenza nei seggi 59,18%.

Il dato medio definitivo in Sicilia corrisponde al 59,18%. Percentuali più alte nei due capoluoghi:

62,98% ad Agrigento, 61,34% a Enna.

Ecco il dettaglio dei comuni in provincia di Catania:

Bronte 62,08%; Mascali 58,11%; Milo 75,67%; Pedara 56,01%; San Giovanni La Punta 63,81%; San Pietro Clarenza 57,82% e Trecastagni 65,30%.