Monopoli-Catania 0-1, dialogo e compattezza. Il Catania sfida il Monopoli nella trasferta valevole per la seconda giornata di campionato.

Allo stadio “Vito Simone Veneziani” i padroni di casa pugliesi scendono in campo con il 3-5-2.

Titolare in porta il giovane classe 2001 Giacomo Pozzer,

mentre nel tridente difensivo il tecnico biancoverde sceglie Simone Sales e Mario Mercadante ai lati con Antonio Giosa in mezzo.

A supporto di Massimo Tazzer ed Eyob Zambataro sulle corsie esterne,

a centrocampo confermato il playmaker Lorenzo Paolucci assieme ai mediani Francesco Giorno e Marco Piccinni.

Nel reparto offensivo pugliese mister Scienza sceglie la coppia composta da Ernesto Starita e Domenico Santoro.

Per il Catania l’allenatore Giuseppe Raffaele adotta un modulo a specchio come preannunciato ieri.

Tra i pali etnei spunta la sorpresa Miguel Angel Martinez che torna titolare dopo il confronto al “Cibali” con il Notaresco in Coppa Italia.

Reparto difensivo siciliano formato dal centrale Claiton e dai laterali Denis Tonucci, alla prima da titolare in maglia rossazzurra, e Tommaso Silvestri.

Sulla mediana spazio a Giacomo Rosaia e Kevin Biondi a rimorchio del regista Bruno Vicente,

mentre sulle fasce lunga corsa concessa ai terzini Luca Calapai e Alessandro Albertini.

In attacco confermati ancora una volta Manuel Sarao e Reginaldo.

Sin dai primi minuti di gara si afferma un notevole equilibrio tra le due compagini spesso impegnate nella costruzione di nuove azioni.

Infatti in questi frangenti sono numerosi i contrasti sulla metà campo che innalzano il ritmo di gioco in fase d’attacco.

Mentre i pugliesi spiccano negli affondi centrali con dinamismo, i rossazzurri intensificano il pressing sfruttando gli esterni,

tenendo più volte banco al contenimento arretrato del Monopoli e chiudendo le frequenti ripartenze dei biancoverdi.

Così il Monopoli riesce a entrare in area avversaria per vie laterali al dodicesimo minuto con Starita,

il quale prova l’assist per Tazzer sotto porta che però non arriva ad agganciare facendo scorrere il pallone oltre la linea.

La prima scintilla del Catania si verifica al minuto 36 quando Pozzer blocca in due tempi la sassata dalla distanza di Sarao.

La formazione rossazzurra tenta ancora di sorprendere gli avversari dopo dieci minuti con Reginaldo,

il quale tuttavia non calibra a dovere la conclusione da fuori area spedendo la sfera sopra la traversa.

Nel complesso le due compagini non concretizzano particolari occasioni durante il primo tempo,

evitando dunque di lasciare scoperti ognuna i propri reparti e continuando a studiare la tattica dell’avversario.

Al rientro dagli spogliatoi i due allenatori mantengono lo stesso modulo dei primi quarantacinque minuti fino al cinquantunesimo,

minuto in cui Vicente lascia il posto a Welbeck per dare maggiore spinta a centrocampo tra le file del Catania.

La maggiore propositività oltre la propria metà campo e il fraseggio più stretto degli etnei regala i suoi frutti al minuto 52.

In questa occasione Silvestri insacca di testa il cross in area di Rosaia su calcio piazzato che regala al Catania il vantaggio dello zero a uno.

La squadra siciliana sfiora il raddoppio successivamente al minuto 66 sul tandem del gol precedente Rosaia-Silvestri sugli sviluppi di un corner,

tuttavia stavolta Pozzer riesce a respingere il tiro sul secondo palo evitando di concedere la doppietta al difensore rossazzurro.

In questa seconda frazione del secondo tempo il Catania ammaestra il vantaggio aumentando la compattezza tra i reparti in fase di non possesso,

mentre sulla sponda opposta il Monopoli sposta il baricentro in posizione più avanzata alla ricerca del pareggio impegnando con costanza la difesa etnea.

L’offensiva pugliese prosegue anche sullo scadere dei novanta minuti grazie all’apporto di Marilungo, spesso protagonista sotto la porta etnea,

e Giorno, il quale aiuta la costruzione in attacco dalla cabina di regia.

Nonostante i quattro minuti concessi dal direttore di gara, il Monopoli non capitalizza le ripartenze dalle retrovie,

mentre il Catania mantiene alti i ritmi pur senza rinunciare a un assetto difensivo per proteggere il vantaggio.

Termina dunque sul punteggio di zero a uno il match al “Vito Simone Veneziani” tra gli etnei e i pugliesi.

Se da un lato la formazione biancoverde non riesce a dominare in casa,

dall’altro il Catania conquista la prima vittoria in stagione e lo fa al di fuori delle mura amiche,

azzerando anche i restanti tre punti di penalizzazione inflitta in precedenza dal TFN.

MONOPOLI-CATANIA 0-1

MONOPOLI (3-5-2): Pozzer; Sales, Giosa, Mercadante; Tazzer, Paolucci (69′ Vassallo), Giorno, Piccinni (78′ Guiebre), Zambataro; Starita (69′ Samele), Santoro (55′ Marilungo).

A disp. di Scienza: Oliveto, Bastrini, Basile, Fusco, Cutrone, Arena, Nina, Vassallo, Guiebre, Montero, Samele, Marilungo.

CATANIA (3-5-2): Martinez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Calapai, Rosaia, Vicente (51′ Welbeck), Biondi (86′ Izco), Albertini; Sarao (87′ Pecorino), Reginaldo (67′ Gatto).

A disp. di Raffaele: Furlan, Della Valle, Noce, Zanchi, Izco, Welbeck, Panebianco, Arena, Piovanello, Pecorino, Gatto, Manneh.

ARBITRO: Marco Monaldi (Macerata)

AMMONIZIONI: Vicente (CT), Mercadante (MON), Albertini (CT), Claiton (CT), all. Scienza (MON), Sarao (CT), Gatto (CT), Guiebre (MON)

RECUPERO: 3′ p.t.; 4′ s.t.

MARCATORI: 52′ Silvestri (CT)