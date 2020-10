Coronavirus in Sicilia, 85 nuovi positivi e 2 vittime. Pochi i guariti, limitati i tamponi effettuati, quasi 3.500. L'attenzione sull'incremento dei ricoveri.

Coronavirus in Sicilia, 85 nuovi positivi e 2 vittime

Coronavirus in Sicilia, 85 nuovi positivi e 2 vittime. Ancora due decessi in Sicilia per aver contratto il coronavirus:

decedute due donne, la prima 95 anni di Trapani e la seconda 80 anni di Catania.

I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 85, in netto calo rispetto ai 182 di ieri.

Molto limitato il numero dei tamponi, circa 3.500. Solo 7 i guariti. Il totale degli attuali positivi sale a 3.247, dei quali 24 in terapia intensiva (+4).

Ecco il dettaglio dei nuovi casi per provincia:

33 a Palermo, 32 a Catania, 6 a Ragusa, 3 a Messina, 3 a Siracusa, 3 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, uno a Enna e uno a Trapani.

Alunni di vittoria positivi al Coronavirus.

Secondo caso di Covid in una scuola di Vittoria. Primi a risultare positivi una docente e 5 alunni dell’Istituto Comprensivo Filippo Traina.

Adesso si registra la positività di qualche alunno di una sezione di una scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII.

A confermare il caso la stessa dirigente della scuola Vittoria Lombardo:

«A titolo precauzionale le attività didattiche sono sospese solamente per i soggetti interessati. Per tutti gli altri le attività didattiche si svolgeranno regolarmente».

Lieve calo dei contagi in Italia.

In tutto il Paese sono si abbassa il numero degli infetti rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.578 nuovi casi (ieri erano stati 2.844).

Risulta minore anche il numero di tamponi effettuati: 92.714, circa 26 mila in meno rispetto a ieri. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale a 325.329.

Cala il numero delle vittime: 18 in un giorno, per un totale di 35.986 (ieri erano state 27).

Il maggior numero di nuovi casi, che si rileva in tutte le regioni, si registra ancora in Campania (+412), seguita da Lombardia (+314) e Veneto (+261).

Sono 57.429 gli attualmente positivi, 1.863 più di sabato. Prosegue, seppure lievemente, la crescita dei pazienti ospedalizzati:

nelle terapie intensive vi sono oggi 303 persone, sei in più nelle ultime 24 ore, mentre nei reparti ordinari sono 3.287, rispetto a ieri 82 in più.

Cresce ancora anche il numero di pazienti in isolamento domiciliare, con 1.775 persone in più: in tutto 53.839.

Il totale dei dimessi e dei guariti sale invece a 231.914 con un incremento di 697 in un giorno.