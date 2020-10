SIGI Spa, Ferraù rassegna le dimissioni. Da chiarire ancora i motivi della separazione con la società detentrice della maggioranza delle quote del Calcio Catania.

SIGI Spa, Ferraù rassegna le dimissioni. In queste ultime ore sembra che in casa Catania si respiri aria di cambiamento per quanto concerne i ruoli all’interno della SIGI,

società attualmente proprietaria del club di Torre del Grifo dopo la vincita del bando in Tribunale a fine luglio.

Secondo l’emittente Futura Production, infatti, pare che l’avvocato Giovanni Ferraù abbia rassegnato le proprie dimissioni da presidente proprio della SIGI.

Non sono ancora chiari i motivi della separazione tra la nuova proprietà del Calcio Catania e l’avvocato Ferraù.

La decisione arriva a poche ore dalla visita nel centro sportivo rossazzurro del leader della Lega Matteo Salvini,

il quale nella giornata di domani assisterà nel Tribunale di Catania all’udienza preliminare sul caso Gregoretti.

Infine, la SIGI eleggerà un nuovo CdA sabato 14 ottobre, giorno in cui è prevista una nuova assemblea dei soci in merito.