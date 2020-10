Monopoli-Catania, Raffaele: "Trovare un calcio corale". Il tecnico etneo dovrà fare a meno degli infortunati Dall'Oglio, Pinto e Santurro. Sorpresa tra i pali contesa tra Furlan e Martinez.

Monopoli-Catania, Raffaele: “Trovare un calcio corale”. Alla vigilia della trasferta a Monopoli in conferenza stampa è intervenuto il tecnico Giuseppe Raffaele.

Secondo l’allenatore rossazzurro la settimana dopo il pareggio interno contro la Paganese sarebbe servito a cogliere alcuni aspetti positivi,

primo fra tutti un profilo del collettivo sul quale, a detta di Raffaele, è necessario continuare a lavorare,

ma anche la forza fisica di alcuni calciatori giunti alle pendici dell’Etna durante il pre-campionato.

Nonostante il risultato poco convincente di domenica, il tecnico etneo ha focalizzato l’attenzione sul potenziale della squadra,

un potenziale che nel corso del campionato permetterà di esprimere ulteriori capacità fino al raggiungimento di una omogeneità tecnica.

In occasione del match contro il Monopoli in programma domenica 4 ottobre alle 15 allo stadio “Vito Simone Veneziani”,

mister Raffaele dovrà fare a meno di Dall’Oglio, indisponibile per un problema muscolare,

assieme a Pinto a causa di una distorsione al ginocchio (già assente settimana scorsa) e Santurro.

Il portiere etneo, infatti, nella gara contro la Paganese ha subito una contusione che lo costringerà a non disputare il match di domenica.

A tal proposito l‘allenatore siciliano potrebbe schierare tra i pali la sorpresa Furlan,

estremo difensore ancora in forza al Catania in virtù del mancato passaggio al Livorno,

oppure confermare Martinez, il quale è già sceso in campo nel match di Coppa Italia contro il Notaresco.

Queste le parole di Giuseppe Raffaele:

“Questa settimana è servita sia per lavorare sugli errori,

sia per mettere dentro tanti giocatori per meglio questa creatura”.

Nella foto Giuseppe Raffaele allenatore del Catania

Puntualizza il tecnico rossazzurro:

“Siamo un’identità nuova ma siamo in una fase di crescita,

abbiamo ampi margini di miglioramento e vincere aiuta a portare entusiasmo”.

“In settimana ci siamo preparati bene, abbiamo vissuto un post debutto ottimo dal punto di vista lavorativo”.

E avverte:

“Se vogliamo dare un giudizio dobbiamo aspettare, ma nello stesso tempo prendere la condizione”.

E prosegue:

“Bisogna che ci prendiamo qualche responsabilità in più a livello individuale, dobbiamo essere bravi a non commettere ingenuità,

cercando di sfruttare quello che in questo momento stiamo portando avanti ma che non riusciamo ad esprimere”.

In base alle parole di Raffaele, non sono da escludere nuovi innesti a Torre del Grifo entro lunedì 5 ottobre per completare alcuni reparti.

Sul punto, l’allenatore etneo ha dichiarato:

“Dobbiamo prendere un altro difensore per completare il reparto,

con un po’ di giocatori la squadra è completa, mi sento fiducioso”.

Focus sul Monopoli, prossimo avversario del Catania:

“Ormai il Monopoli è diventata una realtà di questo campionato, ha consapevolezza che ha cambiato qualche elemento nel modo di giocare”.

“Incontriamo una squadra che molto probabilmente ha delle conoscenze che sta dimostrando,

ma il nostro obiettivo è giocarci la partita alla grande”.

Continua Raffaele:

“Non ci possiamo permettere cali di concentrazione:

come noi non sottovalutiamo il Monopoli, il Monopoli sa benissimo anche la forza del Catania”.

Preparazione ‘work in progress’ anche sotto il profilo mentale:

“Non dobbiamo fare l’errore di caricare di troppe responsabilità chi è arrivato adesso,

l’auspicio è che tutti gli elementi in rosa arrivino presto ad essere al massimo, con un calendario del genere c’è spazio per tutti”.

Conclude Raffaele:

“Siamo tranquillissimi su quello che sta facendo la società, abbiamo piena fiducia,

in questo momento è inappuntabile su quello che si è fatto”.