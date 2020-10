Monopoli-Catania, prima trasferta in stagione. Il match valevole per la seconda giornata di campionato è in programma domenica 4 ottobre alle 15 allo stadio "Vito Veneziani".

Monopoli-Catania, prima trasferta in stagione. Dopo il match interno contro la Paganese terminato sul punteggio di uno a uno,

il Catania prepara la gara in trasferta contro il Monopoli.

Il confronto valevole per la seconda gara di campionato è in programma domenica 4 ottobre alle 15 allo stadio “Vito Veneziani”.

Per i rossazzurri alla guida di mister Raffaele si tratta del primo incontro al di fuori delle mura amiche in campionato,

trovando dinnanzi a sé una corazzata ben nota al panorama della Serie C.

In occasione della trasferta a Monopoli il tecnico del Catania dovrebbe riconfermare il modulo da lui prediletto del 3-5-2,

soprattutto alla luce del l’arrivo in difesa di Denis Tonucci funzionale sia al contenimento al centro che al supporto per la regia etnea in fase di pressing.

Sarebbe errato escludere la ricerca della vittoria fuori casa come obiettivo della formazione rossazzurra,

tenendo in considerazione gli attuali tre punti di penalizzazione ancora a carico della squadra siciliana.

Vero è che l’entità dell’avversario di domenica potrebbe creare non pochi problemi agli etnei, al di là del fattore campo,

ma bisogna anche tenere in considerazione che la preparazione atletica della maggior parte delle squadre debba ancora raggiungere un livello ottimale.

Ad ogni modo, sotto i riflettori l’ultimo risultato conquistato dal Monopoli settimana scorsa:

la vittoria in rimonta in casa della retrocessa Juve Stabia grazie al guizzo vincente di Starita a venti minuti dalla fine del secondo tempo.

Inoltre sono molto alte le possibilità che domenica prossima le due compagini possano schierarsi a specchio,

essendo il 3-5-2 il modulo utilizzato anche da mister Scienza,

modulo che all’occorrenza intensifica l’equilibrio sulla metà campo diventando un 3-4-3.