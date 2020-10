Catania, il nuovo rinforzo in attacco è Emmausso. L'attaccante partenopeo si è distinto scorsa stagione con la Vibonese mettendo a segno nove reti e due assist in venticinque presenze.

Catania, il nuovo rinforzo in attacco è Emmausso. A Torre del Grifo la nuova proprietà della SIGI Spa non si ferma sul fronte del mercato in chiusura lunedì 5 ottobre.

Nella giornata di ieri, infatti, il club etneo ha ufficializzato l’approdo di Michele Emmausso per il reparto offensivo,

un reparto che la dirigenza rossazzurra punta a completare con la possibilità di qualche sorpresa last minute.

L’attaccante napoletano classe 1997 arriva a titolo definitivo dalla Vibonese,

squadra con la quale nella stagione passata ha messo a segno nove reti impreziosite da due assist nel corso delle venticinque presenze.

Prima di calcare i campi del calcio professionistico, Emmausso è maturato nella Primavera del Genoa,

arrivando presto a indossare le casacche di Taranto, Siena, Reggina e Cuneo.

Nella foto Michele Emmausso attaccante classe 1997

Secondo un comunicato ufficiale del Calcio Catania, il calciatore partenopeo ha firmato un contratto biennale con possibilità di rinnovo per la stagione 2022/23.

Questo il comunicato:

“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’U.S. Vibonese Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Emmausso,

nato a Napoli il 4 agosto 1997″.

La scheda di Emmausso:

“L’attaccante, che nella scorsa stagione con la squadra calabrese ha realizzato 9 reti e firmato due assist sommando 25 presenze,

ha sottoscritto un contratto biennale con opzione a favore del nostro club per la stagione 2022/23″.

Prosegue il comunicato:

“Dopo gli esordi in ambito dilettantistico in Campania, l’esterno partenopeo ha completato la formazione calcistica nella Primavera del Genoa”.

“Successivamente, ha indossato anche le maglie del Taranto, del Siena, della Reggina e del Cuneo”.

E conclude:

“Emmausso sarà a disposizione di mister Raffaele in occasione della seduta d’allenamento in programma lunedì pomeriggio”.