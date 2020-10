Calcio Catania, per l'attacco arriva Piovanello. L'attaccante Enrico Piovanello classe 2002 arriva in prestito dal Padova. Il calciatore ha messo in risalto il suo potenziale anche in Serie D con il Bari.

Calcio Catania, per l’attacco arriva Piovanello. A distanza di tre giorni dalla chiusura del calciomercato la SIGI completa il lavoro di allestimento della rosa etnea.

Dopo l’arrivo di Denis Tonucci in difesa, in queste ultime ore il Calcio Catania ha ufficializzato una sorpresa per il reparto offensivo.

Si tratta di Enrico Piovanello, giovane promessa classe 2000 con un curriculum che mister Raffaele potrebbe valutare interessante.

L’attaccante ventenne è cresciuto nel settore giovanile del Padova, squadra alla quale appartiene tuttora, giungendo infatti in prestito alle pendici dell’Etna.

Con la compagine veneta, Piovanello si è distinto nella stagione 2017/18 in occasione della promozione in Serie B al primo posto in classifica.

Inoltre lo stesso Piovanello ha messo in luce duttilità e dinamismo nel corso della stagione successiva in Serie D con il Bari,

formazione con la quale il giovane attaccante ha realizzato tre reti e fornito quattro assist.

Questo il comunicato ufficiale del Calcio Catania:

“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Calcio Padova il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Enrico Piovanello,

nato a Padova il 20 aprile 2000″.

“Con la squadra biancorossa, l’attaccante veneto ha completato la trafila nel settore giovanile e successivamente ha esordito tra i professionisti nel 2017/18,

stagione caratterizzata dalla promozione diretta in B e dalla conquista della Supercoppa di Serie C”.

“Nel 2018/19, vittoriosa parentesi con il Bari in D: 34 presenze, 3 gol e 4 assist nell’annata conclusa con il ritorno della formazione pugliese nel calcio professionistico”.

“Con il ritorno al Padova, ulteriori in terza serie e in Coppa Italia”.

“Piovanello indosserà la maglia numero 17”.