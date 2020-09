Sparano contro coppia a Noto. Tentato duplice omicidio: marito e moglie cinquantenni raggiunti da diversi proiettili mentre erano nella vettura.

Sparano contro coppia in auto a Noto

Sparano contro coppia in auto a Noto. Marito e moglie, di 52 e 51 anni, raggiunti da alcuni colpi di pistola sparati da sconosciuti.

La coppia si trovava a bordo della propria auto, una Fiat Punto, in via Platone, a Noto comune in provincia di Siracusa.

L’uomo sarebbe stato colpito al collo, all’addome e a una gamba mentre la moglie è stata ferita dalle schegge di vetro.

Entrambi trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola.

I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell’aggressione e identificare gli autori del ferimento.