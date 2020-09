Scuola “Deledda” Catania, ancora proteste. Si ribellano i genitori: «I prefabbricati non sono classi che possono venire incontro alle esigenze minime dei nostri figli».

In merito alla vicenda, il dottore Fabio Bonifacio uno dei tanti papà e mamme che si sono ribellati alla decisione ci dice:

«Questo è il terzo giorno che i nostri figli non entrano in classe assieme agli altri perché non siamo d’accordo di far frequentare le lezioni ai nostri figli nei prefabbricati distanti dai bagni e senza gli accorgimenti adeguati».

Aggiunge Bonifacio:

«La dirigenza ci ha proposto i doppi turni, ma con orario di fine lezione 20,30, che creerebbe enormi difficoltà a tutte le famiglie coinvolte».

Sottolinea ancora Bonifacio, non vi è:

«Nessuna aerazione forzata ne riscaldamento e la situazione che più ci fa stare in ansia è la mancanza di servizi igienici vicino alle due strutture».

Una alternativa potrebbe esserci afferma il genitore:

«Si potrebbero trasferire nelle strutture prefabbricate alcune classi della secondaria,

i ragazzini sono più grandi e autosufficienti e potrebbero ben raggiungere da soli i servizi igienici all’interno della scuola».

I motivi della contestazione.

Le sezioni IV A e B dell’Istituto Comprensivo Deledda sono state trasferite all’interno di due piccoli prefabbricati siti nel retro dell’edificio scolastico ed esattamente nel lato ovest del plesso.

I bambini delle classi in questione, per raggiungere i servizi igienici, dovrebbero percorrere lo spazio retrostante l’edificio scolastico, superficie senza pavimentazione.

Infatti, dovrebbero attraversare sulla terra del giardino esterno il tragitto per raggiungere i servizi igienici all’interno della scuola accompagnati da personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario).

Il primo problema si evidenzia per la mancanza e la difficoltà nel raggiungere i servizi igienici.

Gli altri come esposto da uno dei genitori che parla in loro rappresentanza sono la scarsa ventilazione e i riscaldamenti e altri piccoli dettagli.

Tutte le complicazioni riscontrate nello stesso prefabbricato sono state già segnalate al dirigente Stefano Suranti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.

I problemi esposti sono stati messi per iscritto e firmati da tutti i genitori degli alunni delle classi di quarta elementare sezioni A e B dell’Istituto Comprensivo Grazia Deledda.

Firmatari della segnalazione all’Ufficio Scolastico Regionale sono:

Agata Calì, Giuseppa Gemma, Alessandra Rao, Marianna Cariola, Maria Luisa Santonocito, Gaetano Sinopoli,

Lorella Franzone, Rosa Daniela Vannucci, Graziella Iannuzzi, Naomi Di Firma, Federica Cinturino, Simena Ciochea,

Graziella Ruscica, Jessica Testai Khadija Ezziate, Vanessa Galati, Antonella Ricchetti, Roberto Condorelli, Melita Ramona,

Francesco Zaffiro, Sabina Pianella, Concetta Guerrazzi, Graziana Licandro, Giulia Lo Presti, Alessandra Coco,

Deborah Ferrara, Cinzia Ferlito, Mario Miraglia, Fabio Bonifacio e Melania Fazio.

La Dirigente Antonia Maria Grassi stamane si è intrattenuta a lungo con i delegati alla sicurezza del comune di Catania per trovare soluzioni idonee e risolvere la situazione.

La nostra redazione per dovere di cronaca ha tentato molte volte di rintracciare la dirigente: ma appena presentati, ci ha fatto dire che non era intenzionata ad interloquire con noi.

Siamo pienamente consapevoli della situazione di emergenza che stiamo attraversando e le siamo vicini.

È chiaro che quando si deciderà noi siamo sempre a disposizione per sentire ciò che ha da riferire ai genitori i quali aspettano da tre giorni una sua decisione.

Intanto nel pomeriggio alle ore 15 è convocato il consiglio d’Istituto.