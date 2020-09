Calcio Catania, Tonucci jolly in difesa. Il difensore classe 1988 arriva in prestito dalla Juve Stabia con opzione di riscatto.

Calcio Catania, Tonucci jolly in difesa

Calcio Catania, Tonucci jolly in difesa. Manca una settimana alla chiusura della sessione estiva di calciomercato,

ma in casa Catania la nuova proprietà della SIGI Spa continua a sfruttare questi ultimi istanti per portare nuovi innesti alle pendici dell’Etna.

Tra gli ultimi acquisti spicca Denis Tonucci, difensore classe 1988 di cui i Calcio Catania ieri ha ufficializzato il prestito dalla Juve Stabia con opzione di riscatto.

Analizzando la sua scheda, Tonucci rappresenta un’eccellenza per la Serie C alla luce delle 231 presenze dal 2006 ad oggi in Serie B,

presenze durante le quali il difensore marchigiano è riuscito a siglare dodici reti con il Cesena.

Inoltre, proprio con la compagine emiliana, lo stesso Tonucci è maturato nel settore giovanile, ottenendo con loro la promozione tra i cadetti nel 2009.

Nel corso della sua carriera Tonucci può vantare sia la consistente parentesi in Ligue 1 con l’Ajaccio nel 2013, club con il quale il difensore nato a Pesaro ha timbrato venti presenze in campo.

Inoltre vanta l’esperienza con la nazionale italiana Under 20 nel 2007 in cui Tonucci ha dato il suo apporto in quattro presenze.

Questo il comunicato ufficiale del Calcio Catania:

“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito dalla Società Sportiva Juve Stabia, a titolo temporaneo con opzione per il riscatto,

il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis Tonucci, nato a Pesaro il 6 settembre 1988″.

Qualche dettaglio su Tonucci:

“Il difensore centrale marchigiano, cresciuto nel settore giovanile del Cesena, vanta ben 231 presenze in Serie B, sommate dal 2006 al 2020,

impreziosite da 12 reti e collezionate con le maglie della stessa formazione romagnola (con la quale ha conquistato anche una promozione tra i cadetti nel 2009),

del Piacenza, del Vicenza, del Modena, del Brescia, del Bari, del Foggia e dei gialloblù campani”.

Conclude il comunicato:

“Tonucci ha vissuto anche un’esperienza in Ligue 1 con l’Ajaccio ed è stato nazionale azzurro under 20”.