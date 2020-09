Calcio Catania e Lo Monaco separazione consensuale. Secondo un comunicato ufficiale del Calcio Catania, è avvenuta la risoluzione consensuale tra l'ex direttore generale e il club etneo.

Calcio Catania e Lo Monaco separazione consensuale

Calcio Catania e Lo Monaco separazione consensuale. Durante la mattinata odierna a Torre del Grifo si è tenuto un incontro tra i legali di Pietro Lo Monaco e quelli della SIGI,

un incontro avvenuto tra le parti per definire la situazione contrattuale tra l’ex direttore generale sotto la gestione Pulvirenti e la nuova proprietà del Calcio Catania.

A tal proposito il quotidiano “La Repubblica” avrebbe anticipato la notizia delle dimissioni da parte dello stesso Lo Monaco,

specificando che l’ex dirigente etneo avrebbe deciso di rinunciare a uno stipendio di 350.000 euro.

Qualche ora più tardi dopo l’incontro in questione il nome di Pietro Lo Monaco non è più apparso nell’organigramma della società di via Magenta,

giungendo così al termine l’avventura dell’ex direttore generale rossazzurro con il club di Torre del Grifo.

A sostegno di quanto accaduto stamattina l’ufficialità giunta poco fa da parte del Calcio Catania attraverso un comunicato ufficiale,

comunicato in cui si puntualizza la risoluzione consensuale del legame contrattuale con Pietro Lo Monaco.