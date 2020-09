Catania-Paganese 1-1, Claiton per la rimonta. Comincia con un pareggio sullo scadere dei novanta minuti l'esordio del Catania alla guida di mister Raffaele.

In questa prima giornata di campionato il Catania ospita in casa la Paganese.

Per la formazione etnea mister Raffaele adotta il 3-5-2. Alla prima da titolare in maglia rossazzurra il portiere Antonio Santurro.

Tridente difensivo siciliano composto da Tommaso Silvestri e Andrea Zanchi ai lati con Claiton in mezzo alla difesa.

Sulle corsie esterne spazio nuovamente a Luca Calapai e Kevin Biondi,

mentre in regia titolare Giacomo Rosaia supportato dai mediani Jacopo Dall’Oglio e Mariano Izco.

Nel reparto offensivo propositività affidata alla coppia d’attacco Reginaldo-Sarao.

Schieramento a specchio anche per la Paganese del tecnico Alessandro Erra, specialista proprio nel 3-5-2.

Confermato l’estremo difensore Leonardo Fasan,

mentre in difesa l’allenatore campano sceglie Edoardo Sbampato, Marco Schiavino ed Emanuele Cigagna.

Centrocampo azzurrostellato retto dal playmaker Daniel Onescu accompagnato dai giovani centrali Angelo Bonavolontà e Danilo Gaeta.

A dare maggiore spinta lateralmente mister Erra schiera Giulio Carotenuto e l’ex Sicula Leonzio Tommaso Squillace.

In attacco titolare il duo offensivo formato da Giuseppe Guadagni e Andrea Isufaj.

Nei primi minuti di gara le due squadre si contendono il dominio del pallone sulla metà campo,

sebbene il Catania appaia più incline a focalizzare la costruzione delle azioni sulle fasce.

Il primo squillo alla porta della Paganese arriva al minuto 12 con Silvestri che schiaccia di testa sopra la traversa sul corner di Dall’Oglio.

Tuttavia, dopo un minuto dall’azione sotto porta della formazione etnea, la Paganese approfitta di un retropassaggio maldestro di Silvestri a Santurro,

riuscendo a conquistare un prezioso calcio di rigore a seguito dell’uscita irregolare del portiere rossazzurro ai danni di Isufaj dentro l’area.

Così al quindicesimo minuto Guadagni dal dischetto calcia il pallone alla sinistra di Santurro e sigla il gol dello zero a uno,

nonostante l’estremo difensore etneo avesse intuito la traiettoria dell’attaccante azzurostellato.

Dopo la conclusione svirgolata di Sarao da fuori area al minuto 17, una seconda risposta del Catania si verifica al minuto 25.

In questa occasione Silvestri cerca l’incrocio di testa sul palo sinistro ma il pallone sfiora il legno.

Di contro la Paganese non rinuncia all’assetto offensivo e cerca ma senza riscontri positivi il raddoppio al trentaseiesimo,

minuto in cui Bramati prova a impensierire Santurro su punizione al limite dell’area ma il portiere etneo blocca senza difficoltà.

Al rientro dagli spogliatoi mister Raffaele sceglie di cambiare le carte in tavola sostituendo Izco per Manneh.

L’ingresso in campo dell’esterno gambiano è subito evidente al minuto 48 quando Reginaldo calcia rasoterra ma Fasan respinge in corner.

In questa occasione, infatti, Manneh porta maggior dribbling e dinamismo permettendo la costruzione del tandem con Biondi e lo stesso Reginaldo.

Manneh si inserisce produttivamente in partita anche al minuto 49 quando carica il sinistro di prima spedendo però il pallone sugli spalti.

In questi minuti del match il Catania si rivela più propositivo rispetto al primo tempo,

riuscendo gli etnei con determinazione a intensificare maggiormente il pressing non solo sul portatore di palla.

Sulla sponda opposta la Paganese mantiene costanza sotto il profilo difensivo e sposta il baricentro in posizione più arretrata.

I rossazzurri tentano di acciuffare il pareggio su punizione al minuto 61 con Dall’Oglio che però non crea difficoltà alla difesa azzurrostellata.

E’ ancora la compagine etnea a insistere sotto la porta avversaria al minuto 67 con Zanchi,

il quale salta di testa e spedisce il pallone all’angolino ma Fasan scongiura il pericolo e spazza via.

Il Catania mette in pericolo i campani anche al minuto 75 quando gli etnei ottengono una punizione a ridosso dell’area dopo un fallo su Sarao.

In questo frangente Fasan interviene prodigiosamente su Dall’Oglio respingendo il tiro sotto l’incrocio,

mentre in seguito Sarao prova a sorprendere il portiere della Paganese ma l’attaccante catanese calcia il pallone oltre la linea.

Nonostante l’appoggio di testa di Guadagni bloccato da Santurro al minuto 85, il Catania riesce a pareggiare i conti al minuto 87.

In questa occasione Claiton, sfruttando il corner di Vicente, scavalca col fisico la difesa campana e insacca in rete il tapin dell’uno a uno.

La squadra siciliana prende coraggio e sfiora la rimonta al minuto 89 con Pecorino che, supportato da Gatto,

tenta la conclusione a sorpresa ma largamente fuori.

Durante i quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara le due compagini non concretizzano particolari occasioni.

Dunque termina sul punteggio di uno a uno il match al “Cibali” tra Catania e Paganese,

con la formazione etnea che annulla a fine secondo tempo il vantaggio avversario e i campani che, al di là del risultato,

hanno dimostrato grande compattezza e competitività avendo a disposizione una rosa di giovani atleti.

CATANIA-PAGANESE 1-1

CATANIA (3-5-2): Santurro; Silvestri, Claiton, Zanchi (78′ Albertini); Calapai, Dall’Oglio, Rosaia (67′ Vicente), Izco (46′ Manneh), Biondi (78′ Pecorino); Sarao, Reginaldo (62′ Gatto).

A disp. di Raffaele: Martinez, Della Valle, Albertini, Panebianco, Noce, Vicente, Welbeck, Arena, Pecorino, Gatto, Manneh.

PAGANESE (3-5-2): Fasan; Sbampato, Schiavino, Cigagna; Carotenuto, Onescu, Bonavolontà, Gaeta (21′ Bramati), Squillace; Isufaj (81′ Perri), Guadagni (88′ Costagliola).

A disp. di Erra: Bovenzi, Esposito, Di Palma, Perazzolo, Perri, Bramati, Costagliola.

ARBITRO: Daniele Perenzoni (Rovereto)

AMMONIZIONI: Calapai (CT), Zanchi (CT), Schiavino (PAG), Onescu (PAG), Bonavolontà (PAG)

RECUPERO: 2′ p.t.; 4′ s.t.

MARCATORI: 15′ Guadagni (PAG); 87′ Claiton (CT)