Niente sciopero in Serie C, via al campionato. Alla base della revoca dello sciopero AIC una maggiore apertura della Lega Pro. Possibile introduzione delle liste a ventiquattro giocatori.

Niente sciopero in Serie C, via al campionato

Niente sciopero in Serie C, via al campionato. In queste ultime ore sembra che il clima tra AIC e Lega Pro si sia ulteriormente disteso.

Secondo l’ANSA, infatti, l’Assocalciatori ha deciso di revocare lo sciopero previsto per la prima giornata di Serie C 2020/21 in seguito a un maggiore apertura da parte della Lega Pro,

pur specificando di attendere aggiornamenti al momento della prossima riunione delle società della stessa Lega Pro.

Dunque adesso non ci sono dubbi: la stagione 2020/21 di Serie C si svolgerà regolarmente a partire da sabato 26 settembre.

Sul merito è intervenuto anche il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, il quale ha definito “positivo” l’esito del braccio di ferro tra le due parti.

Inoltre, secondo Ghirelli, si potrebbe tornare a discutere sulla famigerata lista a ventiquattro giocatori in rosa a partire dalla prossima settimana,

periodo in cui i club di Lega Pro dovranno intervenire su diverse proposte concepite congiuntamente da AIC e Lega Pro.

Queste le parole di Francesco Ghirelli:

“E’ un fatto estremamente positivo. Si è lavorato in sinergia per riuscire a raggiungere l’obiettivo comune di tornare a far rotolare il pallone in campo”.

“La prossima settimana sono già state fissate due riunioni con le nostre società per confrontarsi e deliberare sulle proposte di modifica che con l’AIC,

ai cui rappresentanti va il mio ringraziamento, abbiamo ragionato di apportare”.

E conclude:

“Un ringraziamento particolare va al Presidente Gravina per l’importate contributo”.

“Abbiamo dato, tutti insieme, un segnale di rispetto alla passione dei tifosi”.