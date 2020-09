Coronavirus in Sicilia, 107 positivi e 2 morti. Le vittime sono un catanese e un ragusano. In calo i ricoveri in terapia intensiva. Il dettaglio per provincia.

Coronavirus in Sicilia, 107 positivi e 2 morti. Si tratta di un uomo di 66 anni della provincia di Catania e di un 76enne di Pozzallo.

Quest’ultimo proveniente dal cluster della casa di riposo di Modica, dove diversi ospiti erano stati contagiati. Entrambi i deceduti erano ricoverati a Catania.

Sono 107 i nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore (ieri erano 125), 6 sono migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa. I tamponi effettuati sono 5.330.

In calo i ricoverati in terapia intensiva (13 contro i 16 di ieri), 36 i guariti. Gli attuali positivi sono così 2.530.

Ecco la suddivisione dei nuovi casi per provincia:

Palermo 60, Catania 24, Agrigento 9, Ragusa 4, Enna 3, Messina 2, Trapani 2, Caltanissetta 2, Siracusa 1.

Aumentano i contagi in Italia.

Sale di molto il numero dei positivi nel Paese. I tamponi restano su livelli da record, oltre i 107 mila.

Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore è stato registrato un incremento di 1.912 casi, il massimo del post lockdown (ieri erano stati 1.786).

Le vittime giornaliere sono 20, in leggero calo rispetto alle 23 di ieri. Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 306.235. Le vittime totali sono ora 35.801.

Gli attuali positivi sono cresciuti di 938 unità toccando la soglia dei 47.718. I guariti sono 222.716 (+954).

Anche oggi non ci sono regioni a zero casi quotidiani, per nuovi positivi trovati prima la Lombardia con 277, davanti alla Campania con 253 e al Lazio con 230.

I pazienti in terapia intensiva invece calano di due unità, da 246 a 244. I ricoverati con sintomi sono 2.737 (+6), quelli in isolamento domiciliare 44.737 (+934).

Ministero emana circolare scuola.

Il Ministero della Salute riassume le linee guida per la scuola in caso di positività al Covid per alunni ed operatori scolastici.

Si legge:

«Se il test risulta positivo per il rientro in comunità bisognerà effettuare, come prevedono i criteri vigenti,

due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con un contestuale doppio negativo,

l’alunno o operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità».

Spiega la circolare:

In caso di diagnosi di patologia diversa da Covid-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica.