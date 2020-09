Covid al Cutelli di Catania, classe in quarantena. Studente positivo al liceo classico, compagni e docenti svolgeranno attività didattiche a distanza fino all’otto ottobre.

Covid al Cutelli di Catania, classe in quarantena. Uno studente del liceo classico Cutelli di Catania è risultato positivo al Coronavirus.

Come si legge sul sito della scuola: Da oggi fino a giovedì 8 ottobre gli alunni e i docenti della classe coinvolta (II G) sono posti in quarantena.

Tutti gli alunni seguiranno le attività didattiche a distanza, secondo l’ordinario orario curricolare.

I docenti posti in quarantena non potranno svolgere in presenza il regolare orario di servizio.

Malgrado non vi sia nessuna condizione emergenziale legata alla necessità di contenere il contagio,

anche in altre classi è attivata la didattica a distanza.

L’accesso all’aula della II G è temporaneamente interdetto per consentire le operazioni di sanificazione secondo il protocollo.