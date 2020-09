Sciopero AIC, salta l'esordio della Lega Pro. Al centro della decisione dell'Assocalciatori il disaccordo sulle norme in materia di minutaggio dei giovani e sulle liste di ventidue giocatori in rosa.

sciopero che poi sembrava essere fuori discussione anche grazie a una presa di posizione più equilibrata da parte del Direttivo della Lega Pro.

Al centro della protesta dell’Assocalciatori il disaccordo sia sulle nuove norme in materia di minutaggio dei giovani tesserati in campo,

secondo cui sarebbe obbligatorio schierare quattro giovani calciatori nel corso di una gara,

sia sulle liste di massimo ventidue giocatori in rosa cui ogni club in Serie C dovrà attenersi.

Sebbene in seguito AIC e Lega Pro avessero trovato un’intesa che scongiurasse il pericolo di sciopero da parte dell’Assocalciatori,

adesso la situazione sembra rivelarsi più complicata.

Infatti, attraverso una nota ufficiale, proprio l’AIC ha ufficializzato la scelta di non far scendere in campo i giocatori in occasione della prima giornata di Serie C,

giornata in calendario sabato 26 e domenica 27 settembre.

Questa la nota ufficiale:

“L’Associazione Italiana Calciatori, preso atto dell’impossibilità di raggiungere un’intesa con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani,

e l’abolizione delle liste dei giocatori utilizzabili nel Campionato di Serie C,

conferma che i calciatori non scenderanno in campo nella prima giornata di campionato fissata per sabato 26 e domenica 27 settembre prossimi”.

E spiega:

“L’azione di protesta nasce dall’inspiegabile passo indietro della Lega Pro, rispetto al regolamento in vigore nella precedente stagione sportiva,

relativo alla reintroduzione di limitazioni, sostanzialmente obbligatorie, dell’utilizzo di un numero massimo di calciatori professionisti”.