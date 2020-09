Catania-Notaresco, Raffaele: "Rompere il ghiaccio" - video. Il match di Coppa Italia sarà il primo trampolino di lancio per analizzare il Catania alla guida di mister Raffaele.

Catania-Notaresco, Raffaele: “Rompere il ghiaccio” – video. Alla vigilia del match casalingo di Coppa Italia contro il Notaresco interviene il tecnico etneo Giuseppe Raffaele.

Secondo le parole del mister ai microfoni del Calcio Catania,

il confronto con gli abruzzesi si presenta come una buona occasione per testare a primo impatto la squadra,

analizzando quei dettagli mancanti in vista del 27 settembre, giorno in cui è in calendario la prima giornata di Serie C.

Mister Raffaele specifica che l’obiettivo principale è quello di “sfruttare questa partita e arrivare in campionato avendo un buon minutaggio”.

Tuttavia il tecnico etneo dovrà fare a meno di alcuni componenti della squadra, soprattutto nel reparto difensivo ancora in fase di lavorazione.

Tra questi il terzino Giovanni Pinto e il centrale Tommaso Silvestri squalificato in precedenza,

essendo la difesa un’incognita da scoprire direttamente sul campo.

Infine, mister Raffaele si è soffermato sulla condizione fisica generale rossazzurra facendo riferimento all’arrivo scaglionato dei nuovi innesti.

Per questo motivo, secondo il tecnico “trovare in maniera omogenea il gruppo in questo momento è un po’ difficile”,

puntualizzando comunque che lo staff tecnico sia impegnato a migliorare le potenzialità del collettivo.

Queste le parole di Giuseppe Raffaele:

“E’ importante per noi cominciare a giocare. Purtroppo quest’anno è stato un pre-campionato stranissimo, non vediamo l’ora di andare in campo,

soprattutto per trovare di nuovo quella verve agonistica che sarà importante portare in campionato”.

Prosegue Raffaele:

“Voglio vedere a che punto siamo a livello sia individuale che generale con parecchi giocatori”.

“Dobbiamo avere la pazienza e la bravura di portare i calciatori in campionato con i tempi giusti”.

Sull’impegno di squadra in allenamento:

“La squadra ha lavorato sempre con voglia, ma non avendo avuto la possibilità di effettuare vere e proprie amichevoli,

vedere determinate cose viene difficile”.

Raffaele spera nell’apertura totale degli stadi:

“Penso sia la cosa più sensata con le dovute precauzioni”.

“Il calcio è della gente, un calcio senza colore né pubblico è limitativo anche per noi che siamo protagonisti”.

E dichiara:

“Essere allenatore del Catania e non poter vedere lo spettacolo del nostro stadio non mi lascia contento”.

Conclude Raffaele:

“Spero che al più presto possibile possiamo partecipare tutti insieme per ottenere quello che vogliamo: i tre punti ogni domenica”.