Referendum, urne chiudono alle 15. Affluenza alle 23 di domenica; 40% in Italia, 25% in Sicilia. Alla chiusura dei seggi si passa allo scrutinio.

Referendum, urne chiudono alle 15

Referendum, urne chiudono alle 15. I seggi riaperti in tutta Italia dalle 7 di stamane per il referendum costituzionale, le suppletive del Senato, Regionali e Amministrative.

I seggi aperti sino alle 15. Alla chiusura seguiranno gli scrutini delle suppletive, del referendum e delle regionali.

Gli scrutini delle elezioni amministrative cominceranno invece alle ore 9 di martedì 22 settembre.

Alle ore 23 di domenica, alla chiusura del primo giorno di votazioni, l’affluenza in Italia per il referendum costituzionale è del 39,38%.

In Sicilia è stata del 24,78%, il penultimo dato più basso in Italia dopo la Sardegna (22,57%), complice il fatto che nella nostra regione non ci sono elezioni amministrative (in programma a ottobre).

Al voto per il referendum sono chiamati alle urne 46.415.806 elettori, in un totale di 61.622 sezioni.

Per quanto riguarda le elezioni suppletive:

Senato aventi diritto al voto sono 427.824; Sardegna (Collegio uninominale 03 Sassari) in 581 sezioni e 326.475;

Veneto (Collegio uninominale 09 Villafranca di Verona) in 393 sezioni.

Le elezioni regionali (in Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia) interessano 18.471.692 elettori e un totale di 22.061 sezioni.

Le amministrative si svolgono invece in 957 comuni, di cui 608 nelle regioni a statuto ordinario e 349 nelle regioni a statuto speciale:

per un totale di 5.703.817 elettori alle urne e 6.756 sezioni.