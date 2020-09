Referendum taglio parlamentari: vince il Sì. In Sicilia favorevole il 75%, il M5s attacca il governatore. La regione è ultima in Italia per affluenza.

Referendum taglio parlamentari: vince il Sì. Il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari registra la netta vittoria del Sì: quasi il 70% dei voti.

Trend ancora più netto in Sicilia, dove il Sì supera il 75% delle preferenze.

Nella provincia di Caltanissetta la percentuale sale al 79,5 %, in provincia di Agrigento all’80,6% (Catania è al 75%).

Ad Acquaviva Platani (Ag) si è espresso per il Sì addirittura il 94,29% dei votanti.

In merito al boom dei consensi interviene Giorgio Pasqua, capogruppo M5s all’Ars:

«La schiacciante vittoria del Sì è la chiarissima conferma che il M5s ha saputo interpretare la volontà popolare e dargli quella voce che la politica, attenta spesso solo al proprio tornaconto, per troppo tempo ha cercato di soffocare».

Aggiunge Pasqua:

«Chi ha cercato in tutti i modi di etichettare il referendum in chiave anti-M5s è servito».

«Il risultato, eccezionale, quasi plebiscitario in Sicilia, è la conferma di quella voglia di cambiamento che c’è in giro».

Continua il capogruppo M5stelle all’Ars:

«È anche un sonoro schiaffo soprattutto a Musumeci, che schierandosi dalla parte sbagliata, ha dimostrato ancora una volta di non essere in sintonia col popolo che governa, e questo, per un presidente di Regione, è una cosa gravissima».

I seggi si sono chiusi in tutta Italia alle 15; si votava anche per suppletive del Senato, Regionali e Amministrative.

Sono subito iniziati gli scrutini delle suppletive, del referendum e delle regionali.

Gli scrutini delle elezioni amministrative cominceranno invece alle ore 9 di martedì 22 settembre.

Sicilia ultima a partecipazione al voto.

L’affluenza al voto per il referendum costituzionale è stata del 53,84%.

In Sicilia ha votato solo il 35,39%: è il dato regionale più basso d’Italia (seconda la Sardegna con il 35,70%).

Questo il dettaglio per provincia:

Agrigento 35,15%; Caltanissetta 37,75%; Catania 36,34%; Enna 41,56%; Messina 35,53%;

Palermo 33,16%; Ragusa 37,56%; Siracusa 36,72%; Trapani 34,05%.

Proteste a Palermo per la mancanza di schede.

Diversi cittadini a Palermo in fila davanti alla postazione decentrata comunale di via Generale Sirtori.

Municipalità che serve i quartieri Malaspina e Noce, non hanno potuto ritirare la tessera elettorale per andare a votare nel proprio seggio.

Fra i cittadini in fila per richiedere il documento elettorale anche l’ingegnere Giuseppe Maniscalco che afferma:

«A mezzogiorno in questo ufficio, ma anche in altre postazioni decentrate mi dicono, sono finite le schede elettorali e quindi viene impedita a decine di cittadini la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto per il referendum costituzionale».

Poi chiosa:

«Ci siamo sentiti dire ‘tornate domani’. L’ufficio alle 13 aveva deciso di chiudere».