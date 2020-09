Covid a Palermo, chiuso call center Almaviva. Positiva una dipendente. Allarme anche all’Ismett per il caso di un operatore sanitario.

Covid a Palermo, chiuso call center Almaviva. Allarme Covid al call center Almaviva di Palermo.

L’azienda, popo essere venuta a conoscenza che una lavoratrice ha avuto un contatto diretto con un familiare positivo, ha chiuso la sede di via Cordova.

I vertici della Società In via precauzionale e fino a esito tampone, in attesa di nuove disposizioni,

ha comunicato la chiusura e convocato con urgenza il Comitato paritetico Covid già nella tarda serata di ieri sera.

La dipendente in formazione al servizio 187 dal 31 agosto all’undici settembre,

e poi in servizio operativo dal 14 al 16 settembre ha frequentato continuativamente i locali aziendali.

E quindi per gli stessi è stata disposta l’immediata sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, secondo i protocolli sanitari.

La comunicazione resa nota dai sindacati Cisl, Uil, Cgil e Ugl.

L’azienda ha inoltre comunicato che i lavoratori ancora in sede per esigenze operative o di formazione continueranno le attività in smart working.

E inoltre, per coloro che non siano dotati di supporti informatici, circa 89 risorse,

è prevista la gestione con ammortizzatori sociali o la fruizione di istituti analoghi in via volontaria.

Per coloro che faranno richiesta di congedi parentali, in via eccezionale,

non sarà previsto il preavviso di 5 giorni, al fine di rendere più agevole la fruizione di questo tipo di permessi in situazione di necessità.

Allarme anche all’Ismett di Palermo.

Operatore sanitario dell’ospedale positivo dopo il tampone. In via precauzionale è iniziata una campagna di screening con tampone,

e test sierologico per tutto il personale coinvolto e tutti i pazienti ricoverati.

La direzione sanitaria dell’ospedale in una nota nel sito internet scrive:

«In 36 ore circa sono stati studiati tutti i pazienti e oltre 350 operatori».

E proprio nell’ambito dell’attività di prevenzione e di indagine ieri è stato riscontrato che un dipendente è risultato positivo asintomatico.

Aumentano i positivi nella Missione Speranza e Carità.

Intanto sono saliti a 103 i positivi al Covid nella Missione Speranza e Carità fondata dal missionario laico Biagio Conte.

Ieri i positivi erano 39, oggi ne sono stati riscontrati altri 64 dopo l’esito dei tamponi elaborati dall’Asp di Palermo,

che continua a eseguire i test nelle quattro strutture palermitane.

Ieri il presidente della Regione Nello Musumeci ha dichiarato ‘zona rossa’ quattro centri gestiti dalla Missione,

che accolgono indigenti, migranti, senza tetto e donne in difficoltà.