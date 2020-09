Calcio Catania, tra i pali arriva Santurro. L'estremo difensore classe 1992 arriva in prestito dal Bologna, club con il quale ha totalizzato una presenza in Serie A nel 2018.

Calcio Catania, tra i pali arriva Santurro

Calcio Catania, tra i pali arriva Santurro. Alcune recenti indiscrezioni hanno accostato il nome di Antonio Santurro, portiere classe 1992, alla società di via Magenta.

In queste ultime ore proprio il Calcio Catania ha ufficializzato l’arrivo a titolo temporaneo dell’estremo difensore dal Bologna,

club con il quale Santurro ha collezionato una presenza in Serie A nel 2018 durante il match casalingo contro la Roma terminato in pareggio per uno a uno.

Inoltre, nel corso della sua carriera, il portiere nato a Parma ha cominciato a muovere i primi passi nelle giovanili del club dell sua città natale,

accumulando ulteriore esperienza in Serie D con la casacca di Renate, Savoia, Juve Stabia, Melfi, Siracusa,

e infine con la Sambenedettese durante la scorsa stagione.

Così il Catania potrebbe ritrovare il nuovo numero 1 della squadra dopo il quasi certo addio di Jacopo Furlan.

Nella Foto del Calcio Catania il portiere Antonio Santurro

Questo il comunicato ufficiale del Calcio Catania:

“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Bologna Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Santurro,

nato a Parma il 29 febbraio 1992″.

Spiega il comunicato:

“Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Parma, l’estremo difensore ha esordito in Serie A il 31 marzo 2018 in occasione di Bologna-Roma, gara conclusa sull’1-1”.

E conclude:

“Nel corso della carriera, dopo una stagione in D, ha indossato tra i professionisti anche le maglie del Renate, del Savoia,

della Juve Stabia, del Melfi, del Siracusa e, nel 2019/20, della Sambenedettese”.