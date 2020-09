Coronavirus in Sicilia, contagi in aumento. I positivi sono quasi cento in più: 26 nuovi casi a Palermo, 24 a Trapani e 15 a Catania.

Coronavirus in Sicilia, contagi in aumento. Sono 96 nelle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus in Sicilia. Sei contagi in più rispetto a ieri.

Eseguiti 5.498 tamponi. Scende da 16 a 14 il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, sale a 2.043 il totale degli attuali positivi.

Ecco la suddivisione dei nuovi malati nelle 9 province:

26 a Palermo, 24 a Trapani, 15 a Catania, 9 a Siracusa, 8 a Messina, 8 ad Agrigento, 4 a Ragusa e 2 a Enna.

Solo a Caltanissetta non vi sono casi in più. Due dei 96 sono migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa.

Aumentano anche in Italia i contagi.

In crescita i contagi anche a livello nazionale:

l’incremento nelle ultime 24 ore è di 1.585 nuovi casi, rilevati con 101.773 tamponi, un migliaio in più rispetto a quelli effettuati ieri.

Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 293.025.

Stabile l’incremento delle vittime:

12 mercoledì, e 13 oggi, per un totale complessivo dall’inizio dell’emergenza di 35.658. Nessuna regione fa registrare zero casi.